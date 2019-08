Lavagna en Coninagro: “La economía está estancada hace ocho años”

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, participó de la Jornada Anual de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que se realiza en la sede de la UCA, y advirtió que el estancamiento de la economía viene desde hace ocho años.

“En una economía como la argentina que está estancada hace ocho años, es importante crecer y el papel que tiene el sector agropecuario es fundamental. La economía argentina no tiene futuro sin el sector agropecuario y sólo con él no alcanza”, aseguró el ex ministro de Economía.

En este marco, resaltó la importancia “de la integración de este sector desde el punto de vista social, político y económico”. “Este sector que tiene que ver con el cooperativismo, con la economía asociativa, tiene que ver con las economías regionales y es fundamental para el futuro”, consideró.

Del evento también fue de la partida el presidente Mauricio Macri, quien insistió con eliminar las retenciones al campo, tras el revés de las PASO. “El campo es el gran motor del país. Hay que eliminar las retenciones”, aseguró durante la charla, en la que admitió sobre una “coyuntura inesperada” que “Alteró el programa en el cual venía la Argentina”.