Pichetto: “Actores cercanos a Alberto Fernández pidieron al FMI no hacer el desembolso”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy que “hubo actores cercanos a Alberto Fernández que le han pedido no hacer el desembolso al FMI cuando el desembolso es muy importante”.

“No voy a dar nombres, pero hay gente cercana que habló con acreedores y bonistas, y ante la pregunta de si era conveniente hacer la remisión de los fondos, ellos han tenido un silencio de sepultura que daba a entender que era mejor que no se lo mande”, señaló Pichetto en declaraciones radiales. “Hubo actores cercanos a Alberto Fernández que le han pedido no hacer el desembolso al FMI cuando el desembolso es muy importante”, insistió.

Alberto Fernández se reunió hace algunos días con los enviados del FMI. En un comunicado emitido una vez finalizada la reunión, desde el Frente de Todos expresaron que tanto la entidad internacional como el Gobierno nacional “tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina”, para lo que “deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.

“El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”, precisa el comunicado. Y detalló: “La economía cayó -1,7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó al 10,1%, la pobreza creció a más del 32% y la inflación se disparó al 53,9%”.

En esta sintonía, el documento apunta que “los créditos otorgados por el FMI fueron sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales”. “La salida neta de dólares supera los USD 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha”, aclaró.

La nueva misión del FMI, que arribó el fin de semana, debe auditar las cuentas y concluir la quinta revisión del programa para girar el último desembolso previsto para la Argentina por US$ 5.400 millones.