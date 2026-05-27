Llegó el desembolso del FMI y las reservas alcanzaron el máximo nivel de la era Milei

Tras haberse aprobado el desembolso por US$ 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas del Banco Central (BCRA) alcanzaron su mayor nivel en el gobierno de Javier Milei.

Así, las reservas superaron los US$ 46.905 millones alcanzados en febrero y marcaron un récord bajo la administración libertaria. A su vez, tocaron el nivel más alto desde octubre de 2019.

Las reservas internacionales cerraron en US$ 47.908 millones, lo que representó un incremento de US$ 1.105 millones contra el viernes último. Eso significa que se hizo efectivo el desembolso del FMI, tras haber recibido el visto bueno final del Directorio.

La semana pasada, el organismo que dirige Kristalina Georgieva confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina por US$ 20.000 millones pactado en abril del 2025.

El Fondo destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario, y habilitó el desembolso correspondiente por US$ 1.000 millones.