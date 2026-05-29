El FMI exige al Gobierno poner la mirada en el monotributo y las fintech

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un diagnóstico crítico sobre el esquema impositivo argentino y reclamó cambios en el monotributo, pero también alertó por la morosidad y le reclamó al Gobierno de Javier Milei poner la mirada en las fintech y billeteras virtuales.

Monotributo

En su último staff report, el organismo trazó una hoja de ruta para una reforma que busca ampliar la base de recaudación en hasta 3,3 puntos del PBI, poniendo el foco en el endurecimiento del Monotributo y la ampliación del Impuesto a las Ganancias.

Para el FMI, el régimen simplificado, si bien ayudó a la formalización, hoy genera una carga impositiva “mucho menor” que la del régimen general. Según el documento, esta diferencia incentiva que las empresas no crezcan y que los contribuyentes eviten el salto al sistema general para no enfrentar costos más altos.

En este sentido, apuntó a la estructura de cuotas fijas, al considerar que genera “saltos bruscos” entre categorías que desalientan avanzar hacia escalas superiores, acumulando contribuyentes por debajo del límite de facturación correspondiente.

Morosidad

El Fondo Monetario Internacional también pidió que el Gobierno realice una mayor supervisión sobre las fintech y billeteras virtuales, en un contexto donde la morosidad se encuentra en aumento y tocó niveles que no se registraban desde hace 20 años.

“Continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión”, señala.

Detalló que el crédito no bancario representa el 15% del crédito bancario total e indicó que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias”.

El objetivo es “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados, así como de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)”.

En el mismo apartado incluyó, además, a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron un salto en el nivel de morosidad en las familias que alcanzó el 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo mes de 2025 (3,3%).