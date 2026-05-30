La advertencia del FMI sobre las políticas anticorrupción

En medio del escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y mientras sigue sin presentar la declaración jurada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei.

Estos cuestionamientos, entre otros, se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que le aprobó el desembolso por US$ 1.050 millones al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.

Consideró dentro de los “desafíos pendientes” la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional.

Aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual“.

El reporte técnico precisó que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”, remarcando a su vez que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación”.

Es que “las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.

Vale recordar que el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio, otorgando dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción, un escenario en el que se encuentra el jefe de Gabinete.

Adorni aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores. Se suma a otros vinculados a la corrupción, como las coimas de la ANDIS y $Libra.