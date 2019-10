Anunciaron un paro de pilotos para este fin de semana

Trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron este lunes un paro total de pilotos por 48 horas para este fin de semana en reclamo de la apertura de paritarias.

La medida fue convocada por los sindicatos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que acapara a los pilotos de ambas aerolíneas.

Se levantan las Asambleas llevadas a cabo hoy donde se decidió continuar el plan de lucha en conjunto a los compañeros de UALA con un Paro por 48 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral desde las 00 horas del día sábado 05/10 hasta las 23:59 horas del domingo 06/10 pic.twitter.com/zJZPjPbk1d — APLA (@aplapilotos) September 30, 2019

A través de un comunicado, precisan que “hace 11 meses” que se encuentran con las paritarias 2018/19 vencidas y “la empresa se niega a negociar un acuerdo salarial que recomponga los ingresos de los trabajadores”. “De este modo, quedamos muy atrás de la inflación registrada en este plazo y sin posibilidad de iniciar la discusión paritaria 2019/20”.

“Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente. Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria”, detalla el documento.

Finalmente, el mismo señala que el paro será a partir de las 0 del sábado 5 de octubre hasta las 0 del lunes 7 en reclamo de la apertura de paritarias y buscando hacer visible este problema.