Macri junto a Vidal: “Estamos mucho mejor parados que hace cuatro años”

El presidente Mauricio Macri compartió un acto de campaña en Junín junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al jefe comunal Pablo Petrecca . “Estamos acá diciendo presentes a pesar de este duro momento que vivimos los argentinos”, destacó el mandatario.

“Sé que el mayor peso cayó sobre la clase media. Los escuché, entendí, tome nota. Viene algo distinto, el crecimiento, el trabajo, el alivio a fin de mes en el bolsillo. El esfuerzo que hicieron en todo este tiempo no fue en vano. Resolvemos un problema que arrastramos hace décadas”, agregó.

El jefe de Estado señaló que, como país, “estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para encarar el futuro y el crecimiento”. “Lo que nos jugamos por el cambio, decidimos dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Y valió la pena tanto esfuerzo”, remarcó.

“Queremos y tenemos que vivir con la realidad, sin maquillaje. Empezamos a cambiarla. Empezamos a crear cambios visibles y concretos. Podemos aspirar a vivir mejor. No voy a aflojar. Estoy loco de amor por lo que estamos haciendo y toda estas cosas que estamos logrando”, remarcó.

Y agregó: “Son muchas las cosas que compartimos y que nos unen. Queremos ratificarlas el 27 de octubre. Nos une querer cuidar la democracia y querer vivir en paz. Nos une la honestidad, amar y querer y vivir en libertad, querer construir y no destruir. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Otro futuro es posible”.

LA MARCHA DEL #SISEPUEDE EN JUNÍN



¡Gracias a todos los que se acercaron y nos dieron tanto cariño!

Por su parte, la gobernadora bonaerense indicó: “Yo elegí la Provincia y lo voy a seguir haciendo. De acá no me mueve nadie. De al lado de ustedes no me voy. Con ustedes, cualquier cosa es posible”.

“Hay que llevar la bandera a cada una de nuestras plazas para decir ‘acá estoy yo, no relago el futuro a nadie’. Lo vamos a dar vuelta y va a valer la pena. Nada es imposible. Nos decían que un cambio era imposible, pero llegó. Quienes queremos a esta Provincia, sabemos que no bajamos los brazos. Este equipo no se da por venicido”, remarcó.

Y concluyó: “Si se puede. Con Mauricio y con Pablo, desde el primer día, los escuchamos. Sabemos que hay cosas por corregir, con diálogo y con el encuentro de todos. Nadie es dueño de la verdad. Sabemos que lo más importante es que confiamos. Podemos ser mejores”.