Por qué se celebra hoy el Día de la No Violencia

El 11 de febrero de 2015 se reglamentó la ley que instituye el 2 de octubre de cada año como Día Nacional de la No Violencia. Se trata de la norma 27.092. La fecha elegida coincide con el Día Internacional de la No Violencia establecido por la ONU para recordar el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

En su artículo 1°, la ley instituye el 2 de octubre de cada año como Día Nacional de la No Violencia. En el artículo 2° la normativa que entra en vigor desde ahora dispone que “el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación de la fecha mencionada (…) en el calendario escolar e implementará actividades tendientes a difundir entre los alumnos el conocimiento y significado de la conmemoración”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reclaman la aplicación de la Ley, sancionada hace cinco años, en las instituciones educativas del territorio bonaerense, motivo por el que se debe adherir a la Ley.

Pese a que existen al menos 15 proyectos presentados por distintas bancadas políticas, la provincia de Buenos Aires aún no adhirió. Vale recordar que la norma establece que el calendario escolar debe incluir el dictado de contenidos vinculados a esta temática.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que a partir de los resultados de las Pruebas Aprender (2018) se desprende que, en promedio, uno de cada cinco alumnos/as de sexto año de escuelas primarias reconoce que “siempre” o “muchas veces” se dan situaciones de violencia, bullying y discriminación en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Los índices más elevados (24%) involucran episodios de discriminación por condiciones físicas.

En el relevamiento realizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, los alumnos de sexto año de la primaria también mencionan la recurrencia de otros episodios relacionados con violencia física, verbal, simbólica o virtual tales como: molestar a los que les va mal o repitieron; dañar las cosas de las escuelas, discriminación por religión, nacionalidad o discapacidad; y amenazar a agredir a otros compañeros o compañeras por redes sociales.

“Tenemos una ley nacional que, siguiendo las directivas de una resolución de Naciones Unidas, instituyó el 2 de octubre de cada año como el Día Nacional de la No Violencia. Esto implica que, en el marco del Consejo Federal de Educación, se debe promover la incorporación de la fecha mencionada en el calendario escolar e implementar actividades tendientes a difundir entre los alumnos el conocimiento y significado de la conmemoración. Solamente algunas provincias adhirieron, y entre ellas no se encuentra Buenos Aires”, afirmó Martello, quien se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense.