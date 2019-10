Lomas Athletic quiere dar pelea en el tramo final

Lomas Athletic comenzó una nueva semana de trabajos de cara a la recta final de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y no quiere bajarse de la pelea por los puestos de ascenso. A falta de cuatro fechas para el cierre, el Tricolor se encuentra en el quinto puesto y aún puede soñar con el Top 12.

“Estamos muy bien para estos cuatro partidos que nos quedan. Si bien no sería tan grave no lograr el ascenso por el trabajo a largo plazo que está haciendo el club, sabemos que si ganamos lo que queda vamos a tener alguna chance. Este fin de semana se enfrentan Buenos Aires y Champagnat (tercero y cuarto en la tabla) y van a dejar puntos”, sostuvo el centro Nicolás Mateo en diálogo con Info Región.

El conjunto de Longchamps no tuvo un buen arranque en la temporada, pero con el correr de las fechas fue ganando partidos y se acomodó en la tabla. El back reconoció que no solo lamentan el inicio del torneo, sino también “varios partidos que no se tendrían que haber perdido y terminaron en derrota”.

“Nos costó adaptarnos a la categoría y al nuevo sistema de juego que estamos implementando, pero de a poco fuimos mejorando y se nos fueron dando las cosas. Además, en un momento éramos de los equipos con más puntos en contra y pudimos revertir eso”, afirmó.

Semana libre

Los últimos dos fines de semana no hubo acción en la categoría, lo que le permitió a Lomas recuperar el encuentro postergado ante San Fernando, el cual ganó y tener una semana para recuperar los golpes y preparar los últimos compromisos.

“El parate nos vino bien, pudimos conseguir la victoria ante Sanfer y seguir en el lote de arriba. Después, el fin de semana libre pudimos aprovechar para recuperarnos, descansar, ver el Mundial y poner el foco en lo que viene”, explicó el centro.

Este sábado, los comandados por Pablo Gómez Cora y Pablo Dentone volverán a la acción cuando reciban en Longchamps a Mariano Moreno, equipo de presente irregular y que marcha octavo. Luego, se medirán ante Pueyrredón, Deportiva Francesa y cerrarán el torneo con Banco Nación, todos conjuntos que hoy están por debajo del Tricolor en la tabla.

Adaptación

El conjunto del Sur del Conurbano tuvo un gran recambio en el plantel, sumando muchos chicos nuevos tanto en la última temporada en el Top 12, como en la actual en la Primera A. Al respecto, Mateo valoró que los hombres de más experiencia “ayudaron mucho” a la adaptación al equipo de Primera y que eso se ve reflejado en la mejoría en el juego. Además, adelantó que el próximo año “se va a sumar una camada que viene muy bien”.

“Algunos ya veníamos del año pasado y otros se fueron sumando este torneo, en ambos casos los jugadores de más experiencia fueron muy importantes. Costó al principio, pero hoy estamos más cómodos en la cancha y el trabajo está dando sus frutos”, concluyó.