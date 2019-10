Avellaneda: Para Otero, “la gente empezó a reaccionar”

A menos de 20 días para las elecciones, el candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio, Luis Otero, aseguró que “la gente empezó a reaccionar” y fue optimista en mejorar el resultado de las PASO en las que el Frente de Todos se impuso con casi 30 puntos de ventaja en el distrito.

En diálogo con Info Región, Otero subrayó que teniendo en cuenta que “más de 60 mil personas no votaron en Avellaneda”, en las generales “todo puede ser muy distinto”.

Juntos por el Cambio descarta municipalizar la elección en Avellaneda Negó, además, que en el distrito promuevan el corte de boleta. “Escuchamos y trabajamos para que la gente entienda la propuesta y que sepan que el candidato a intendente va a gobernar con mucha transparencia y les va a ahorrar mucho”, recalcó. Indicó, en este marco, que pondrán especial atención al desarrollo de los comicios: “Estamos trabajando mucho para acotar posibilidades de irregularidad”. “Estamos reforzando la fiscalización y el compromiso de la gente. Un día de tu vida en defensa de tu futuro. Sobre todo el que está convencido de este proyecto tiene que salir a defenderlo a todos lados”, enfatizó.

Respaldo a Landaburu

Otero, por otra parte, defendió al titular del PAMI local y primer candidato a concejal de Avellaneda por Juntos por el Cambio, Fernando Landaburu, al que el oficialismo responsabilizó por pintadas en escuelas en apoyo a María Eugenia Vidal. En este sentido adelantó que la decisión de su espacio es “no contestar” y separó a la gestión local de “la conducción del Frente de Todos” al indicar que “ellos mismos ya dijeron que no son prácticas que ellos aprueban”.

“La denuncia es falsa porque Landaburu no participó. El Municipio involucró con un video de una actividad en la que no participó. Lo identificaron para enlodar su nombre e involucramos en una situación en la que no participó”, cuestionó y anunció que “se está preparando una denuncia penal por injurias contra los que lo involucraron”.

“Esto tiene que ver con un mal uso de los bienes del Estado. Reclamamos que no se persiga a los militantes y se va a definir en Tribunales. Pero no se puede calumniar así una persona de bien, Landaburu es un hombre que defiende y trabaja por la educación pública, evitando el uso de las escuelas y los docentes con fines partidarios y en contra del adoctrinamiento”, señaló.

Y advirtió: “Hay una conducta de algunos que son miembros de la otra fuerza en las mesas de nuestros partidarios que han recibido ataques violentos. También nuestros carteles son arrancados sistemáticamente al igual que los paleros. Esto es una práctica violenta que no le sirve a la gente”.