Endurecen el cepo cambiario: “Proteger reservas internacionales”, el objetivo del BCRA

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, brindó esta mañana los detalles del anuncio de anoche: el endurecimiento del cepo cambiario. “Es para proteger las reservas internacionales” en pos de otorgar “libertad” al nuevo gobierno en el diseño de las políticas económicas, planteó.

El funcionario señaló que “el período de transición se da en un contexto de alta incertidumbre económica”. “Los argentinos no hemos logrado consenso básicos que nos protejan de la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno”, apuntó en una conferencia de prensa.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que el BCRA tenga las herramientas necesarias para garantizar una política monetaria consistente”, precisó Sandleris, quien recordó que la decisión se tomó anoche tras una reunión del directorio. El objetivo de la medida es “proteger reservas internacionales que permitan al nuevo gobierno contar con más libertad para la implementaciones de políticas económicas”, señaló.

En ese marco, señaló: “Decidimos profundizar los controles, tal como informamos anoche, hemos recudido a 200 dólares mensuales los individuos que pueden comprar para atesoramiento sin autorizaciones del central”. “El resto del sistema cambiario se mantiene sin modificaciones”, aclaró.

“Buscamos preservar la economía real de los vaivenes financieros, por eso las medidas anunciadas se enfoca exclusivamente a la compra de dólares para atesoramiento o especulación”, insistió, al tiempo que consideró que “la coordinación de la política monetaria con el resto de las políticas es clave”, motivo por el que anunció que comenzará a trabajar con el nuevo equipo económico.

Respecto a la gestión del macrismo, analizó: “Se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que existían en nuestra economía. Es cierto que enfrentamos urgentes desafíos, la inflación ha aumentado y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Es crucial terminar con la incertidumbre económica”. Y valoró: “Estamos en la oportunidad de avanzar en la construcción de consensos”.

El endurecimiento de la política cambiaria se dio a conocer minutos después de difundidos los resultados electorales que ubicaron en la presidencia de la Nación a Alberto Fernández. A través de un comunicado, del Banco Central de la República Argentina informó sobre el nuevo límite, que recorta significativamente el tope de 10 mil dólares mensuales que se aplicó el 1 de septiembre.

“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre el 2019”, precisa el comunicado emitido por la autoridad monetaria. Allí mismo se explica que se “establece un nuevo límite de u$s 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en u$s 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo”. Estos límites -precisa el texto- no son acumulativos”.

La decisión fue el resultado de una reunión de directorio especial del BCRA que encabezó en la noche del domingo su presidente, Guido Sandleris, y que contó con la presencia de todos los directores y también con el secretario de Política Económica del ministerio de Hacienda, Sebastián Katz.

A pesar de esas restricciones para la compra, fuentes del BCRA informaron que no habrá ningún tipo de límite para la extracción de dólares de las cuentas bancarias siempre que se hayan sido adquiridos con anterioridad, ni tampoco impedimentos para la adquisición de bienes en dólares en Argentina y en el extranjero mediante tarjeta de crédito.