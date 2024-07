¿El PRO le suelta la mano a Milei?

La Fundación Pensar del PRO presentó un informe de los primeros seis meses de gestión del presidente Javier Milei y consideró que se ven “más interrogantes que certezas”.

La Fundación Pensar, actualmente presidida por la diputada y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, publicó el estudio del primer semestre del gobierno un día después de que Milei ratificara su intención de ir hacia una alianza con el PRO.

“Confiamos en que este informe significará un aporte valioso para la reflexión y el debate de los grandes desafíos que afronta hoy la Argentina”, inició el espacio de pensamiento del partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri.

El documento advirtió sobre “la caída en la actividad económica, el empleo y los ingresos”, al tiempo que señaló que no se divisan señales de recuperación en lo inmediato. “La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse. Los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo”, aseguró el PRO.

“¿Es viable el proceso de cambio profundo iniciado, teniendo en cuenta el nivel de conflictividad social y la debilidad legislativa del gobierno?”, subrayó la Fundación Pensar.

A la vez, el informe agregó: “Tras un repaso del punto de partida, la profunda crisis económica y social que dejó hundida a la Argentina, se realiza una evaluación de los avances de gestión del presidente Milei”, afirmó el PRO.