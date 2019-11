Alberto Fernández en México: “Vamos a fortalecer el vínculo entre ambos países”

El presidente electo brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. "Me voy contento por muchas cosas que tenemos en común”, indicó.

El presidente electo Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. “Queremos fortalecer el vínculo entre ambos países”, destacó el dirigente del Frente de Todos.

“Hablamos mucho sobre lo que pasa en Argentina y como hemos quedado con el mundo. Me voy contento porque vamos a fortalecer y profundizar el vínculo entre ambos países. Queremos volver a tener una relación en lo automotriz, en materia de carnes y en algunas producciones locales que tenemos, como los porotos negros”, subrayó.

Y agregó: “Hemos tenido una relación que se fue perdiendo con el correr del tiempo y hoy en día es una relación económica débil. Podemos hacer algo mejor de lo que hacemos. Para mi alegría, el presidente conoce lo que pasó en Argentina. Y fue categórico en su mirada hacia nosotros. Tengo una gran tranquilidad contar con el apoyo del presidente”.

A su vez, el mandatario electo contó que le consultó a López Obrador sobre “sus planes para los jóvenes que no tiene trabajo y estudian” con el objetivo de ver “cómo se puede aplicar en Argentina”.

“Tambien hablamos del continene y de la preocupación que tenemos. Creo que los dos somos gente que valora la institucionalidad y la democracia, como los criterios de equidad. Expresamos una preocupación grande. Tenemos una similitud en ideas y conceptos que me pone muy contento”, añadió.

En esa sintonía, agregó: “Apostamos por la búsqueda de volver a encontrar un sistema político que vuelva a dar un vínculo con toda América. No tengo prevista una visita a Estados Unidos pero tuve una gran charla con (el presidente Donald) Trump y quiero que se establezca una gran relación”.

Fernández, por otra parte, apuntó que el país “vive en materia de dólares lo que (el presidente Mauricio) Macri produjo”. “El diez de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en el Banco Central. Eso no se resuelve con un cambio de gobierno así nomas. Emigraron a destinos desconocidos miles y millones de dólares, que no se convirtieron en obras sino en fuga de divisas”, advirtió.

En tanto, el mandatario electo se refirió a la situación en Argentina y apostó a “encarar políticas que vuelvan a recuperar a los abandonados por el sistema actual”. “Queremos que se pongan en el escenario social a los que han quedado al margen. Esa es nuestra prioridad. Los que padecen, los que cayeron en la pobreza, los desempleados. Esta visto lo que pasa cuando uno se olvida de esos sectores”, subrayó.

En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que mantiene un vínculo “de un país deudor”. “Ellos también son responsables de lo que pasa en Argentina. Pedimos reflexión sobre el estado en que quedó el país. No podemos seguir ajustando a la sociedad argentina. El 40 por ciento de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. Hay que volver a poner en marcha la economía argentina, el consumo y ver de qué modo cumplimos las metas”, precisó.

Finalmente, el mandatario electo fue consultado por el aumento en las tarifas. “Es un tema que se inscribe dentro de política económica que tenemos que revisar. No puede ser que las tarifas sigan dolarizadas cuando la economía no la está. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, en especial las empresas”, concluyó.