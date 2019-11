López Obrador sobre Argentina: “Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la visita del presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y en una rueda de prensa brindó detalles de la relación que habrá entre ambos países con el cambio de gobierno. “Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales”, aseguró.

Al ser consultado por la prensa sobre el futuro entre México y Argentina, a partir del 10 de diciembre, López Obrador respondió: “Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente”. “En lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo pueda, con su nuevo gobierno, enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar”, amplió, y dejó que claro que este mensaje ya había sido escuchado por Fernández.

“Es importante que se conozca nuestra experiencia: ya no se viene aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado. Ya no hay que seguir el camino trillado. Hay que optar por cambios, el equilibrio, ser responsables, mantener variables macroeconómicas, aplicar políticas de austeridad y no permitir la corrupción”, enumeró.

Hizo hincapié en que no debe haber “lujos” en el Gobierno. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso no lo recomendaba el FMI ni el Banco Mundial, y eso es fundamental porque no solo se ahorra sino que además se adquiere autoridad moral”, sentenció. “Se tiene que apretar primero el cinturón del gobierno”, insistió.

Respecto al análisis que puede hacer sobre la Argentina, López Obrador se mostró confiado que en “va a salir adelante argentina”. “Es un gran país, tiene un gran potencial, muchísimos recursos naturales, mucha producción de alimento. Es un granero mundial”, apuntó, al tiempo que destacó la “bondad” del pueblo, que “siempre ha luchado”. “Tenemos muy buenas relaciones históricas”, recordó, y mencionó que durante la dictadura en Argentina, muchos ciudadanos se refugiaron en su país. “ES parte de nuestro orgullo en política exterior y la vamos a mantener”, sentenció.

Dejó asentada la postura en torno a la intervención en otros países. Bregó por una relación, para toda América Latina, “muy respetuosa, prudente, sin protagonismos excesivos y sin buscar la contratación”. “Las invasiones deben pasar al basurero de la historia. Ningún país tiene el derecho de intervenir en la vida de otra nación”, completó.

Alberto Fernández se encuentra desde el sábado en México. Tras la reunión con López Obrador, asistirá a una cena con un grupo de empresarios mexicanos, entre quienes estará Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de la multinacional de telefonía América Móviles, entre otras empresas.

El martes, por otro lado, se reunirá con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con quienes mantendrá un encuentro por antes de dar por la tarde una conferencia magistral sobre los desafíos de América Latina.

La comitiva que viajó junto al presidente electo la integran su pareja, Fabiola Yáñez; el diputado Felipe Solá -que suena como posible canciller del próximo gobierno-; su vocero, Juan Pablo Biondi y Miguel Ángel Cuberos. A ellos se suman los economistas Cecilia Todesca y Matías Kulfas, miembros del Grupo Callao que asesora a Fernández desde principios de 2018.