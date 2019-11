Veteranos de Lomas de Zamora celebraron el Día de la Soberanía

Ex combatientes de Lomas de Zamora celebraron el Día de la Soberanía en la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Malvinas y descubrieron una placa en homenaje al soldado lomense caído Daniel Alberto Petrucelli.

En el marco de la emotiva ceremonia, descubrieron la placa que estuvo 37 años en Malvinas y fue donada a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El encuentro contó con la presencia del el presidente de la entidad, Raúl Rodríguez; el vicepresidente Ramón Carlos Peralta; y el jefe de Gabinete de Lomas, Guillermo Viñuales.

En diálogo con Info Región, Viñuales admitió: “Es uno de los lugares que más me emociona de Lomas”. “Cuando uno tiene la posibilidad de conocer a otras personas que vivieron todo lo que fue Malvinas, tanto antes como después, solo le queda admiración. Uno como funcionario tiene un compromiso de escucharlos y ayudarlos. El veterano de Malvinas es un ser distinto”, consideró.

En ese sentido, el jefe de Gabinete y concejal electo expresó que los veteranos “tienen la posibilidad de contar lo que fue la atroz dictadura que padecieron por Malvinas”. “Lo padecieron más que lo ingleses y el cuerpo social argentino de 1976 a 1983″, apuntó.

“El olvido al cual toda la sociedad los sometió no puede volver a ocurrir. Esta especie de nueva ‘malvinización’ desde el lado de la Patria y no del odio es admirable. Ellos no odian a nadie y eso es un aprendizaje muy grande”, subrayó.

El acto comenzó con la palabra de Rodríguez, quien celebró “este día tan importante” ya que la placa “estuvo 37 años en Malvinas”. “Gracias a la donación de los familiares, vamos a poder hacerle un lugar en el museo para enseñarle a los chicos el valor que tiene para todos nosotros”, explicó.

La curadora del Museo Margarita Casas leyó un apartado sobre la importancia de este día y lo que significa para todos los veteranos, sus familiares y la comunidad tanto de Lomas de Zamora como de toda la Argentina.

Dentro del público presente se encontraban representantes de la Comisión de Familiares de Caídos de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Escuadrón Fénix, autoridades de las Fuerzas Armadas, Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, el Centro de Veteranos de Lanús y de Almirante Brown, familiares, amigos y allegados.

Finalmente, la placa en homenaje a Daniel Alberto Petrucelli fue descubierta, entre aplausos y lágrimas, para formar parte del museo y ser una pieza más de Lomas de Zamora.

Dalal Massad, madre del héroe caído Marcelo Daniel Massad, expresó que fue “un día de mucha felicidad”. “Hacerle un reconocimiento a un veterano es un honor. La tumba reconocida de Petrucelli está junto a la de mi hijo. Es un sentimiento muy grande y un amor inmenso”, aseguró, en charla con este medio.