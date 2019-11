Lanús: Bursese pidió “cuidar la herramienta” que es Juntos por el Cambio

El juez de Faltas de Lanús y dirigente radical, Emiliano Bursese, pidió “cuidar la herramienta política” que es Juntos por el Cambio, ya que considera que es un espacio que hay que mantener a futuro. También apuntó a la institucionalización del frente y a tener una construcción horizontal para que todas las partes puedan ser escuchadas.

Lomas: Desde la UCR esperan una mayor participación en Juntos por el Cambio “Tenemos la necesidad imperiosa de mantener Juntos por el Cambio pensando en el futuro. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para cuidar esa herramienta política que fue acompañada por el 40 por ciento de los argentinos”, subrayó el concejal en diálogo con Info Región. Además, aseguró que el apoyo de la gente los obliga a “ser una oposición responsable” en el país y a “trabajar para seguir siendo una alternativa porque las causas que le dieron origen a Cambiemos persisten en el tiempo”. El dirigente radical también se refirió al pedido de un sector de la UCR por mayor participación en la coalición y sostuvo que si bien “es un reclamo legítimo”, el partido “fue una parte fundamental desde que se creó Cambiemos”.

De todas maneras, apuntó a darle una “mayor institucionalidad” al frente y a tener una “construcción horizontal donde todas las partes sean escuchadas”.

Nueva gestión

Pese a la victoria en las elecciones, en las cuales Juntos por el Cambio consiguió la reelección de Néstor Grindetti, el oficialismo en Lanús quedará con minoría en el Concejo Deliberante. Al respecto, Bursese recalcó que el jefe comunal “tiene buena relación con todos” y que más allá del lugar al que pertenece cada uno, debería primar “el bien del vecino”.

Sostuvo, en este punto, que no debería ser un problema que la Provincia y la Nación estén gobernadas por el Frente de Todos. “No debería dificultar nuestra gestión porque cuando fue al revés no se obstaculizó el trabajo de otros municipios que tenían otros tintes políticos. Acá no hubo cheques en blanco para nadie. No hubo mayorías absolutas por lo que hay una necesidad de hacer acuerdos que serán positivos para todos. El pueblo dio ganador a un espacio, pero también mucho poder político a la oposición”, sentenció.

En cuanto al trabajo dentro del frente, aclaró que si bien no sabe si habrá un bloque único o “se va a replicar el trabajo en Nación con interbloques (UCR, PRO y Coalición Cívica)”, aseguró que habrá un trabajo en conjunto dentro de los espacios que componen Cambiemos “para lograr los objetivos” que tienen en Lanús.

Continuidad

Por último, aclaró que pondrá su puesto al frente del Tribunal de Faltas a disposición de Grindetti para que decida el futuro del cargo. “Hay que darle al Intendente la libertad de que el elija al mejor equipo que crea de acá en adelante. Voy a seguir siendo juez de faltas, pero él decidirá quién será el presidente del Tribunal. Uno no se tiene que hacer dueño de un puesto público”, concluyó.