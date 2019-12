Juraron los diputados electos y Massa asumió como presidente de la Cámara

La ex concejal de Almirante Brown María Rosa Martínez fue una de las que juró por el Frente de Todos.

Camila Crescimbeni, ex edil del PRO en Almirante Brown, también juró como diputada.

La ex concejal de Lomas Daniela Vilar juró como diputada nacional por el Frente de Todos.

La Cámara de Diputados realizó este miércoles la sesión preparatoria en la que prestaron juramento los diputados electos el 27 de octubre y se consagró como presidente del cuerpo al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a partir del 10 de diciembre.

La sesión se realizó con la presencia de 232 legisladores, de los cuales 130 fueron electos el 27 de octubre, mientras que el resto tiene mandato hasta diciembre de 2021.

Las dirigentes del Frente de Todos Daniela Vilar, ex concejal de Lomas, y María Rosa Martínez, ex edil de Almirante Brown, prestaron juramento al igual que la representante del PRO Camila Crescimbeni, ex concejal de Brown.

Por la provincia de Buenos Aires también juraron Karina Banfi, Mónica Edith Frade, Mariana Stilman, Waldo Wolff, Alberto Asseff, Miguel Ángel Bazze, Sebastián García de Luca, Cristian Ritondo, Pablo Torello, María Cristina Álvarez Rodríguez, Graciela Camaño, Massa, Carlos Daniel Castagneto, Andrés Larroque, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Lampreabe, Claudia Beatriz Ormachea, Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich, María De Las Mercedes Joury, Silvia Gabriela Lospennato, María Luján Rey, Sebastián Nicolás Salvador, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moreau, Juan Facundo Moyano, Alejandro Rodríguez, Carlos Américo Selva y Liliana Patricia Yambrún.

Al comenzar la sesión, que mostró el cambio de lugar en el recinto (el oficialismo se ubicó a la derecha y la oposición ocupó el sector izquierdo), se designó al radical Gonzalo del Cerro para presidir la reunión plenaria del cuerpo ya que es un privilegio que se le otorga al legislador de mayor edad de la Cámara baja.

En el primer tramo, prestaron juramento Massa y Máximo Kirchner, quienes cosecharon la mayor cantidad de aplausos de sus compañeros de bancada y los invitados especiales, ubicados en los palcos superiores del recinto de sesiones.

El primer diputado que prestó juramento fue el pampeano radical Martín Berhongaray, quien lo hizo en primer término por “problemas de salud”, según informó el secretario parlamentario del cuerpo, Ernesto Inchausti.

Composición

El Frente de Todos se convirtió en la primera minoría con 120 integrantes -a solo 9 del quórum propio- ya que se sumaron todas las bancadas que respaldaron la candidatura del presidente electo, Alberto Fernández.

En tanto, el interbloque Juntos por el Cambio -conducido por el radical Mario Negri-, tendrá 116 legisladores, ya que se alejaron tres integrantes de esa bancada y se sumaron al nuevo Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conducirá el mendocino José Luis Ramón.

La tercera fuerza, de 10 miembros, estará representada por el interbloque Federal que reúne a los bloques de Consenso Federal, Justicialismo, Hacemos por Córdoba, el Partido Socialista y el Frente Progresista, y que será conducido por el peronista Eduardo “Bali” Bucca”.

Los legisladores, que asumirán formalmente sus bancas el martes, cuando se traspase el poder, debutarán en la práctica con el tratamiento de las leyes que serán el puntapié inicial de la gestión de Fernández, entre ellas el Presupuesto 2020, que sería aprobado en sesiones extraordinarias en dos semanas.

Autoridades

Tras las juras, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que debutó en ese rol, propuso a Massa como presidente de la Cámara. También se eligieron las vicepresidencias primera, segunda y tercera, en las cuales quedaron designados Álvaro González (PRO), José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR).