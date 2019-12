Kicillof tomó juramento a sus ministros y pidió una gestión de “cercanía”

El flamante gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó juramento a su gabinete y pidió a los trece ministros que lleven adelante una gestión “de proximidad y cercanía con las y los bonaerenses”.

Gollan aseguró que se va a declarar la emergencia sanitaria Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof encabezó la ceremonia de jura en el teatro Coliseo Podestá, en La Plata, donde afirmó: “Este no va a ser un gobierno de marketing, sino que será un gobierno básicamente de gestión, de cercanía y de proximidad con los y las bonaerenses”. “Quiero un gobierno próximo y solidario, pero sobre todo militante”, remarcó el mandatario en su discurso antes de las juras. El mandatario bonaerense sostuvo que “la palabra ‘militancia’ fue bastardeada” y aclaró que no se refería a la “militancia partidaria”, sino a aquella “que tiene que ver con el compromiso que implica ser ministro o director”.

Luego expresó que los funcionarios “tienen que estar convencidos para poder hacer todo eso que la situación de emergencia de la provincia necesita” y agregó que los ministros deben tener “compromiso y militancia por la provincia desde el Estado”.

El gabinete

Así, Carlos Bianco (43), doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, juró como jefe de Gabinete; y la senadora provincial Teresa García (63) fue nombrada en el estratégico Ministerio de Gobierno. En tanto, el ex intendente de La Plata y ex ministro nacional Julio Alak (61) asumió como jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos; mientras que el ex ministro nacional y ex senador bonaerense Sergio Berni (57) fue designado al frente de Seguridad.

Federico Thea (36), rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, es el nuevo Secretario General; y Augusto Costa (44), ex secretario de Comercio Interior y actual Gerente de Control de Gestión del Sector Público No Financiero de la Auditoría General de la Nación (AGN), juró como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

En paralelo, Pablo López (42), licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales (UBA), fue nombrado para estar a cargo del Ministerio de Hacienda; y Javier Rodríguez (48), doctor en Economía, fue designado como ministro de Desarrollo Agrario.

A la vez, Agustina Vila (39), licenciada en Ciencia Política, es la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación; y el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fue nombrado para ocupar ese ministerio a nivel provincial.

En el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad estará Fernanda Raverta (43), ex diputada provincial y nacional y ex candidata a intendenta de General Pueyrredón; y en el Ministerio de Infraestructura asumió Agustín Simone (41), licenciado en Administración.

Mara Ruíz Malec (34), licenciada en Economía y maestra en Desarrollo Económico, quedó a cargo del Ministerio de Trabajo; mientras al frente del Ministerio de Comunicación Pública fue designada Jessica Rey, licenciada en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de La Plata.

Estela Díaz (56), secretaria de Género de la CTA e integrante del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial Docente, es la jefa del flamante Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual y Santiago Pérez Teruel juró como Asesor General de Gobierno.

A cargo del Banco Provincia está Juan Cuatromo y en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) fue designado Cristian Girard.

Tras las juras, Kicillof anunció la creación de un consejo que nucleará a todas las universidades nacionales y provinciales con asiento en territorio de la provincia, que estará a cargo de la diputada y ex candidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout.