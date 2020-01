“El equipo está trabajando a conciencia”, aseguró Monge

El lateral de Los Andes Luis Monge aseguró que “el equipo está trabajando a conciencia y con bastantes ganas, con la idea de dar vuelta la imagen del semestre anterior”, en el que no pudieron ingresar a los puestos de clasificación de la Copa Argentina 2020. Ya bajo el mando del nuevo entrenador Germán Cavalieri, concluyeron el viernes pasado con el trabajo más intenso en Ingeniero Maschwitz.

“Tenemos que cambiar la cabeza, estar fuertes y seguir intentado. Con esta nueva idea de trabajo se puede replantear cualquier cosa. De acá a junio tenemos que hacer las cosas bien”, resaltó Monge, en diálogo con Info Región. Por lo pronto, el único objetivo que le queda por pelear al Milrayitas es el ascenso a la Primera Nacional.

Tras no poder cerrar el mejor semestre con Juan Carlos Kopriva, el entrenador rescindió su contrato con el club y Cavalieri llegó para ocupar el banco. Ya con más de una semana de entrenamiento, el lateral resaltó que al técnico “le gusta jugar con tres extremos arriba, atacar todo el tiempo y a la hora de perder la pelota en campo rival, recuperarla a los dos o tres segundos”.

Esta fue la intensidad e idea de juego con la que fueron llevando sus prácticas en el Complejo Las Clavelinas, durante toda la semana pasada. Con jornadas de doble y triple turno, el entrenador optó por hacer foco en lo futbolístico y sumarle el carácter físico, en el dinamismo de las actividades.

En lo personal

Monge destacó el lugar que le dio Cavalieri a los laterales, que hoy por hoy tienen un rol fundamental en la estructura del equipo. “Viene bien para nosotros y ojalá podamos plasmar lo que quiere, ayudar en ataque cuando se tenga que atacar y poder defender que esa es nuestra función principal”, anticipó.

“El técnico nos pidió que nos sumemos a la asociación de juego. Para él somos una salida y una alternativa para cuidar la pelota y finalizar las jugadas”, agregó. En ese marco consideró que para poder lograr ese trabajo “hay que estar bien físicamente”, aunque evaluó que fue en lo que más se destacó en el Torneo Apertura.

Sus objetivos

Los Andes tendrá el duro desafío de pelear el ascenso en el Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. Tras las falencias en el pasado semestre, Monge sostuvo que no lograron “mantener la elaboración de juego” y se esperanzó con que “Germán ayude a cambiar los errores, para pelear arriba”.

“Entramos en una situación de no poder cambiar la cabeza y los resultados no nos venían favoreciendo. Tuvimos oportunidades de poder treparnos a la punta y no pudimos, en ese momento nos jugó en contra”, agregó el defensor. Ya con los ánimos renovados luego de los primeros días de pretemporada, regresarán el lunes al Eduardo Gallardón para seguir sus prácticas y encaminarse a su primer amistoso del miércoles ante Mitre de Santiago del Estero.