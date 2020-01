Vilar: “Después de cuatro años difíciles, el foco está puesto en la justicia social”

La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar aseguró que espera que la emergencia alimentaria se solucione en un corto plazo y así “no exista la necesidad de darle plata a las madres para que los chicos puedan alimentarse bien”. Así lo expresó tras la presentación del Consejo contra el Hambre de Lomas que presidirá junto con el intendente Martín Insaurralde.

“Esta iniciativa parte de una emergencia al igual que el programa nacional y la tarjeta alimentaria. Esperamos que esto sea solamente una emergencia y que dentro de no mucho tiempo ya no tengamos la necesidad de darle plata a las mamás de los niños o a las embarazadas para que puedan alimentarse bien. Ojalá en un plazo cercano podamos salir de esta crisis en la que estamos asumidos y así poder empezar a hablar de políticas públicas de trabajo y de educación”, enfatizó la legisladora ante la consulta de Info Región.

El Consejo Local Lomas de Zamora y Argentina contra el Hambre, f fue presentado este miércoles por el jefe comunal y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Este viernes se realizará la primera reunión del cuerpo y el lunes 27 se entregarán 25 mil tarjetas alimentarias a los beneficiarios del programa.

Plazos

La ex concejal de Lomas consideró que “los plazos los ponen la urgencia y la emergencia” y aseguró que deben acompañar todo el proceso “a través de capacitaciones y el acompañamiento de nutricionistas para los beneficiarios de la tarjeta”. “Al mismo tiempo estamos desarrollando un diagnóstico de la situación de los chicos, porque no hay políticas públicas que puedan ser aplicadas si no hay un trabajo previo”, añadió.

Además, celebró “la decisión política de Insaurralde de llevar a debate un programa de refuerzo alimentario para más de 40 mil niños y adolescentes que van a empezar a recibir alimentos ricos en valores nutricionales a través de distintas entidades”, poniendo el foco en que se refuerce el consumo de “carnes, verduras, lácteos y frutas”.

A su vez, valoró que desde el nuevo gobierno nacional y provincial tengan “la prioridad de erradicar el hambre en el país, para que no haya ninguna persona que sufra esta problemática”. “Ser parte con un aporte local a este proceso es una responsabilidad enorme, pero también es una alegría saber que después de cuatro años difíciles, el foco está puesto en la justicia social. Tenemos que empezar por los que menos tienen, para llegar a todos”, subrayó.

Precios

Por último, la diputada nacional aseguró que van a trabajar con un programa en conjunto con la Cámara de Comercio de Lomas “para poder llevar adelante un registro de productores y un programa de compre local, donde van a estar regulados y controlados los precios, para que también los empresarios y comerciantes acompañen”.

“Necesitamos de todos y todas para salir de esto. Es fundamental la participación activa y directa de la ciudadanía en la co-creación de la políticas públicas focalizadas. Esto una instancia de colaboración”, concluyó Vilar.