Brown rescató un punto importante en el norte

Brown de Adrogué tuvo una buena noche este viernes en el norte argentino al igualar 1-1 ante Gimnasia de Jujuy, por la fecha 18 de la zona B del torneo de la Primera Nacional.

El único tanto para el conjunto conducido por Pablo Vico lo anotó en el cierre de la primera parte Ignacio Bogino, en tanto que Gonzalo Castillejos convirtió el empate en el complemento para el dueño de casa.

El partido

Brown se quedó con un sinsabor ya que mereció más pero debió conformarse con el empate. La apertura del marcador estuvo a cargo de Bogino, en lo que fue un golpe duro para el Lobo jujeño ya que llegó al minuto 41, cuando faltaba poco para irse a los vestuarios.

La respuesta del local fue en el complemento, cuando a los 54, el experimentado delantero Castillejos, ajustició con un fuerte remate de cabeza a Martín Ríos y así festejó el 1-1 parcial.

Pero las cosas no quedaron ahí porque, pese a ser visitante en terreno hostil y no llevar un gran torneo, el Tricolor fue a buscar más pero pecó de contundencia de cara al arco contrario. Es así que el arquero Gonzalo Gómez se convirtió en figura de a poco y el resultado no se movió hasta el final.

Lo que viene

Con el empate en Jujuy y el triunfo en casa el pasado fin de semana, los de Vico salieron de las últimas posiciones y respiran en torno al descenso. Ahora tendrá algunos días para preparar la continuidad del torneo cuando reciban en el Lorenzo Arandilla a Santamarina de Tandil.