Desde Anses piden que llamen al 130 por problemas con el cobro del bono

Ante el reclamo de los vecinos que no pudieron cobrar el bono de 3100 pesos que correspondía a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y Asignación por Embarazo, el secretario General de Anses, Santiago Fraschina, pidió que quienes tuvieron inconvenientes llamen al 130 para volcar su reclamo, ya que el bono lo tendrían que haber cobrado todos.

Muchas familias aún no cobraron el bono de 3100 pesos que prometió el Gobierno. La fecha de pago era el 27, día en que las files de los cajeros se tornaron kilométricas, pero varios días después, se multiplicaron los reclamos que recibió Info Región.

“El cien por ciento de las personas beneficiarias de AUH y Asignación por Embarazo tienen que haber cobrado este 27 el bono. Si hay casos particulares que tuvieron dificultades les pido que hagan el reclamo en el 130 o en la página del Anses. Las líneas están un poco colapsadas por todo lo que estamos haciendo, pero insistan, que los van a atender”, expresó el funcionario ante la consulta de Info Región por los reclamos de vecinos.

“Soy mamá de cuatro chicos menores de 5 años, percibo la AUH pero hasta hoy (por ayer) no me han depositado el bono del 27. Nos encontramos, con mi esposo, en un momento desesperante, ya que se quedó sin empleo por el coronavirus (estaba en negro). Contábamos con ese dinero para comprar la leche y los pañales de los chicos, también tenemos que abonar el alquiler (dueño directo) y es desesperante. No tenemos lugar dónde reclamar”, contaba ayer Carolina. Ella es una de las tantas personas que fue al banco en reiteradas oportunidades pero no encontró el dinero depositado. “Hago horas de cola pero cuando me toca, no hay un peso. Ni no nos morimos de coronavirus, nos morimos de hambre”, señalaba otro vecino a este medio.

Ingreso Familiar de Emergencia

Fraschina recordó que desde este miércoles y hasta el viernes se prorrogó la preinscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia y comentó que el primer día de inscripción tuvieron “alrededor de 10 millones de visitas”.

“Queremos recordar que es solo una preinscripción, después en Anses vamos a cruzar algunos datos y después les vamos a informar a quienes les corresponde cobrarlo. Esperemos para el 15 de abril poder pagarlo”, subrayó.

Además, recordó que quienes perciben la Asignación por Embarazo y la AUH “no tienen que inscribirse porque ya están en el sistema y a partir de este viernes ya van a cobrar este dinero”. Ese día cobrarán aquellos beneficiarios cuyo documento termine en 0, 1, 2 y 3; el lunes los que terminen en 4, 5, y 6; y finalmente el martes los que finalizan en 7, 8 y 9.

El viernes será un día crítico. Ese día se abona el Ingreso Familiar de Emergencia para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, pero también se abrirán las puertas de las entidades bancarias para recibir a los adultos mayores que no cuenten con tarjeta. Ellos cobran el IFE junto con los haberes de abril.

Aunque las intenciones de los gobiernos locales para prevenir el contagio (como la limpieza de los cajeros y la demarcación de espacios para hacer la fila) sean buenas, el cronograma de pagos obliga a miles de personas a salir a la calle y buscar el tan ansiado efectivo. Fraschina explicó que buscaron “un equilibrio entre evitar el colapso y la conglomeración de gente y la necesidad de las personas por tener este ingreso”.

Y aseguró que “tanto la dirigencia del Anses, como del Banco Central y el sindicato de La Bancaria, trabajan para respetar el cuidado sanitario de quienes vayan a cobrar como de los trabajadores de los bancos”. “Por estas razones hacemos los pagos de manera escalonada y les pedimos a quienes tienen una tarjeta de débito y pueden usar un cajero automático se acerquen a los bancos fuera del horario de atención o en otro día que no sea los de cobro”, concluyó.