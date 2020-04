Prieto: “La gente piensa que los jugadores están todos salvados”

El jugador de Temperley Sebastián Prieto analizó el duro presente que atraviesan los jugadores de ascenso y que empeoró con el parate por el coronavirus. En ese sentido, reconoció que muchos de sus compañeros “viven el día a día y la situación es más complicada cuando tienen familia”. Aunque, se mostró comprensivo ya que ante la pandemia “los clubes no reciben el mismo ingreso mientras se juega” y por lo tanto “es complicado pagar los sueldos a todos los trabajadores de la institución”.

Con ese panorama, Prieto, en diálogo con Info Región, advirtió: “La gente piensa que los jugadores están salvados, pero no es así. Hay muchos chicos que tienen contratos bajos y viven el día a día. Por ende, si no cobran la situación económica se complica y más para los que tienen familia”.

¿Cómo sigue el futbol?

Desde las autoridades del fútbol evalúan la posibilidad cerrar las competencias y disputar el Reducido con las tablas generales vigentes. En el caso de Temperley, está clasificado en la zona A junto a Atlanta, Estudiantes de Rio Cuarto, Estudiantes (Caseros), Deportivo Morón, Ferro, Platense y Agropecuario.

“Nuestra zona, estamos todos muy cerca de entrar al reducido ya que estamos a seis puntos del puntero. Que se corte el campeonato, ascienda el primer equipo y no se le dé chance a los que estaban cerca de clasificar , me parece muy injusto. Está mal que otros equipos no puedan jugar un reducido”, comentó el ex Talleres de Remedios de Escalada.

Entrenamientos

Los comandados por Walter Perazzo se encuentran entrenando individualmente en sus domicilios con las rutinas enviadas por el preparador físico para estar más entonados de cara a una eventual reanudación. En ese sentido, Prieto admitió que el entrenamiento y las condiciones “son muy complicadas”.

“Cada uno de nosotros intenta hacer la rutina que nos pasa el preparador físico y tratamos de hacer los que podemos. Esto no es lo mismo que entrenar en la cancha donde nos ejercitamos todos juntos, es un gran cambio”, consideró.

Además, evaluó que todo el plantel está “dispuesto para jugar sábados y miércoles o domingos y jueves, porque lo que más se anhela es volver a entrenar y sentir la euforia de un partido”.

“Ojalá podamos volver lo más pronto posible, pero primero hay que priorizar el bienestar de todos y que se acabe con esto, es feo que haya mucha gente infectada o muerta”, completó, en charla con este medio.