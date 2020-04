Los jugadores del ascenso, respecto al parate: “Se vive el día a día”

El fúbol argentino pasó por una controversia días atrás. Entre dichos de un lado y del otro, respecto a la baja de los sueldos de los profesionales en medio del parate por la cuarentena, el ascenso vive una situación muy diferente a los lujos y los sueldos millonarios que existen en la Superliga.

El volante de Temperley Alexis Vega contó, en diálogo con Info Región, la realidad económica que están atravesando los clubes en el marco de un presente sin fútbol. “El jugador del ascenso vive el día a día”, destacó.

En este contexto, el volante explicó también que “el club hace un enorme esfuerzo para pagar los sueldos” de todos los empleados del club, incluyendo los jugadores, y por eso “no hay que desesperarse” sino “trata de entender la situación que está viviendo el país”.

“Los jugadores de todas las categorías del ascenso vivimos en el día a día y no todos los clubes están con los sueldos en fecha. De ser así, uno tendría un resto de dinero para sobrevivir 15 días, pero esto no está sucediendo y esta situación complica mucho”, comentó Vega.

Y agregó: “Jugué en categorías más bajas y en su momento daba clases de gimnasia en una plaza. Pero en estos momentos no se puede tomar plata de otros lados porque está todo cerrado y no hay un ingreso que no sea del club. Todo cuesta el doble”.

Realidades antagónicas

Los equipos de la Superliga viven un presente muy distinto que los jugadores del ascenso, con otro tipo de ingreso y los pagos en fecha, al menos en su mayoría. En ese contexto, Vega evaluó que los jugadores de Primera tienen “una realidad distinta porque reciben ayuda de otros allegados o de un representante”.

En ese punto, se refirió a las declaraciones de Carlos Tevez, de Boca Juniors, quién manifestó en los medios que los jugadores pueden estar sin cobrar seis meses. “Creo que se expresó mal, no todos tenemos la realidad que tiene él, de un jugador que estuvo en Europa. Tampoco sé si uno de primera pueda vivir seis meses de esa manera. Son pocos los casos de clubes de la máxima categoría que están en esa situación”.

“Los demás jugadores del ascenso viven en el día a día y en base a su sueldo pagan los gastos de la familia, como el colegio, la luz, y el gas. Al no cobrar, no podes pagarlo”, expresó.

Entrenamientos

El plantel completo realiza una serie de entrenamientos individuales con rutinas dadas por el preparador físico para encarar una eventual vuelta de la mejor manera.

“En mi casa tengo un balcón grande donde hago las rutinas que me pasa el profesor, luego lo complemento con algunos materiales para hacer algo más completo y no perder el ritmo. Cada uno de nosotros hace lo que puede ya que los espacios son muy acotados”, contó el volante.

Y concluyó: “Va a ser una vuelta muy difícil, porque si bien cada jugador entrena en su casa, no es lo mismo ejercitar en la cancha. Calculo que habrá una ‘mini’ pretemporada para intentar ponerse a punto desde lo futbolístico.