Lanús: Denuncian faltante de vacunas antigripales de PAMI en farmacias

En el marco de la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, este año se adelantó la campaña de vacunación antigripal para los grupos de riesgo. En el caso de PAMI, la aplicación para adultos mayores comenzó el 2 de abril en las 6.600 farmacias adheridas del país; sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos de Lanús denunciaron que hay faltante de vacunas porque la cantidad entregada fue “muy pobre”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, Néstor Caprov, apuntó contra PAMI y aseguró que actualmente “no hay vacunas” porque la cantidad de dosis de vacunas antigripales que llegaron en la primera tanda a las farmacias “fueron exiguas y la tanda de refuerzo fue casi un chiste de mal gusto”.

“Fueron muy pobres las dosis y además nos exigieron un modo de organización que nos obligó a negarle la vacuna a muchísimos abuelos y a exponerlos a salir de sus hogares en más de una ocasión”, advirtió Caprov respecto de la aplicación de vacunas según el número de DNI de los afiliados de PAMI.

De acuerdo al cronograma de vacunación presentado desde la obra social, el orden de vacunación sería correspondiente al último dígito del número de DNI. En este marco los días 2 y 3 de abril se vacunarían los terminados en 0; 6 y 7 los finalizados en 1; 8 y 9 los finalizados en 2; 10 y 13 los finalizados en 3; 14 y 15 los finalizados en 4; 16 y 17 los finalizados en 5; 20 y 21 los finalizados en 6; 22 y 23 los finalizados en 7; 24 y 27 los finalizados en 8; y por último 28 y 29 los finalizados en 9.

En diálogo con Info Región, Caprov fue muy crítico con el sistema de aplicación implementado por PAMI. “Los abuelos con DNI finalizados en 9 tienen fecha para el 28 y el 29 de abril cuando el frío ya empezó, entonces, nos mandan menos vacunas que en años anteriores, en el medio de una pandemia en la que los mayores son los más afectados y necesitan reforzar el sistema inmunológico y nos obligan a negarle la aplicación a los que se pueden ir acercando porque deben respetar el orden”, apuntó.

“No es respetable la cantidad de dosis que mandaron y los abuelos aparte de tener que esperar al día de turno de acuerdo al DNI también tienen que rogar que haya stock de vacunas en las farmacias”, arremetió el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lanús.

Los afiliados ya expresaron su malestar y su preocupación: “En las salas y centros de vacunación no quieren vacunar a los afiliados del PAMI. En las farmacias no hay vacunas y en PAMI no atienden ¿Qué hay que hacer? ¿Quién se hace responsable? Esto es un desastre”, reprochó Nora, una vecina de Lanús y afiliada a la obra social en cuestión.

Si bien desde PAMI precisaron que quien no haya llegado a vacunarse en las primeras dos tandas, podrá “hacerlo en la próxima ronda, el día que corresponda por terminación de DNI”, Caprov advirtió que aún no fueron informados de una nueva fecha de entrega de dosis.