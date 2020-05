Hoy, el aumento de casos no obedece a la flexibilización de la cuarentena

En los últimos días, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos comenzaron a habilitar actividades y servicios en el marco de la cuarentena administrada. En paralelo, hubo días en los que se anunció un fuerte incremento de contagios. El Ministerio de Salud aclaró que no tienen relación, ya que los resultados de la flexibilización en cuanto a infectados se podrán ver recién en dos semanas. De haber números preocupantes, se dará marcha atrás.

El ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que “no es real es que se asocie el número de aumento de casos a una apertura muy controlada que es la apertura industrial y comercial”. “En tal caso las consecuencias de ello se verán en dos semanas”, aclaró.

En cuanto haya una circunstancia en que se disparen casos vamos a retroceder

Consideró, en ese marco, que “estos casos se han incrementando por la expansión que tienen al entrar en barrios vulnerables”. De hecho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó este viernes que con la confirmación de 81 nuevos casos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 972 en barrios los vulnerables porteños, con 9 fallecidos. Es por esto que el Gobierno salió a realizar testeos de forma más activa.

Las autoridades aseguran que de haber números preocupantes, se dará marcha atrás con la flexibilización. “Nosotros tenemos monitoreado todo el país. Y en donde veamos algún tipo de dificultades o que se disparan los casos, volveremos atrás. Esto ya lo ha dicho el Presidente”, señaló Ginés en una entrevista concedida a Infobae.

“Acá no hay una única receta. Hay países que vienen adelante nuestro en cuanto a la evolución de la epidemia pero no del resultado. Y están haciendo ensayo y error. Nosotros tratamos de no hacer ensayos. Pero claramente todo lo que hagamos debe ser con el pie puesto en el freno y en cuanto haya una circunstancia en que se disparen casos vamos a retroceder”, planteó.

El presidente Alberto Fernández anunció el 8 de mayo que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 24 y seguirá “igual” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras que en el resto del país se iniciará la fase 4 del aislamiento, es decir que se habilitan ciertas flexibilizaciones.

No obstante, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes acompañaron al Presidente en la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, pidieron excepciones para que se puedan desarrollar algunas actividades económicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es consensuado con los intendentes.