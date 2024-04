“El Ministerio de Salud miente”, advierte la Asociación Argentina de Electrodependientes

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) desmintió al Ministerio de Salud, que dijo haber recibido a las organizaciones para informar sobre las nuevas condiciones para la inscripción en el Registro de Electrodependientes.

La publicación de la cartera sanitaria data del 18 de abril y llega tras la denuncia del recorte. Según indica el texto oficial, el encuentro fue para “informar la nueva forma del procedimiento para la inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud”.

“El Ministerio de Salud miente”, advierte la AAdED. “No nos recibió, y no recibió a ninguna asociación de electrodependientes”, agrega.

“En vez de preocuparse por renovar los trámites de renovación rechazados, o de incorporar al registro las personas que están esperando desde hace 4 meses, MIENTEN”, insiste la Asociación Argentina de Electrodependientes.

Más allá de desenmascarar a los funcionarios, la Asociación señala que sus integrantes creen en el diálogo y están a disposición para poder aportar “todos los casos” y su mirada desde la experiencia de haber impulsado la Ley 27.351, trabajado en la reglamentación, “conociendo la norma y el espíritu de la Ley”.

En su posteo, la AAdED demuestra que no hubo encuentro alguno. “Para que no queden dudas, quedo registro fílmico de lo sucedido en la puerta, donde se nos informa, sin darnos los motivos, que no podíamos ingresar“, indica y comparte el video.