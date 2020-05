Con nuevas limitaciones en el AMBA, anunciaron que la cuarentena se extiende hasta el 7 de junio

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche la extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 7 de junio, en pos de frenar el avance del coronavirus en la Argentina, que ya se cobró la vida de 445 personas.

“Hacemos un seguimiento muy claro de lo que está pasando en cada lugar del país y el lugar de mayor conflicto que es el AMBA, Ciudad e Buenos Aires y el Conurbano bonaerense”, explicó el jefe de Estado, quien consideró que “los resultados son interesantes”. “Hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, sino también porque los resultados son interesantes: en la Argentina de hoy, un gran número de provincias hoy el día la actividad económica se ha recuperado por encima del 80 por ciento”, apuntó.

“El dato que uno tal vez deba destacar es que en el día de ayer, en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus. En 10, hace una semana que no hay casos confirmados de coronavirus -destacó- y esto se logró por la cuarentena y las restricciones que hemos puesto al tránsito”.

De todos modos, planteó que en las últimas dos semanas se ha visto que “el virus entró en los barrios populares, los lugares donde mayor concentración de gente existe y la densidad demográfica es más alta”. “Se observó en la Ciudad de Buenos Aires, en Chaco, Córdoba y pasa también en el Gran Buenos Aires”, precisó, y dio paso a la explicación con las ya tradicionales filminas.

Filmina utilizada en la conferencia de prensa

Planteó, entonces, que “hoy el virus se multiplica cada 33 días” si no se tiene en cuenta el AMBA. “El 87,5 por ciento de los casos pertenecen al AMBA”, insistió. “Tenemos pensado abordar el problema allí donde esta”, remarcó en la conferencia brindada en la Residencia de Olivos, secundado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

“Vamos a aumentar la cantidad de testeos para poder exactamente donde está el virus. Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus, tenemos claro donde está pero no sabemos a cuantos ha infectado”, sentenció el Presidente, quien pidió “no alarmarse”. “Es parte de lo que esperábamos que ocurra”, agregó.

Y le pidió “tranquilidad” a los vecinos. “Tengan la certeza de que vamos a trabajar juntos”, dijo, y planteó que en esos barrios muchos viven de los alimentos que dan los comedores. “Vamos a aumentar la ayuda”, se comprometió, y mencionó que se hará a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. Y aclaró que “se cuidará a quienes ayudan”, aludiendo a los encargados de los comedores.

Hizo hincapié en la seguridad en los barrios donde la gente no quiere irse por temor. “Vamos a cuidar sus casas”, dijo Fernández, aludiendo a operativos de la Policía de la Provincia, la Ciudad, la fuerza Federal y Gendarmería.

Por otro lado, aclaró que “no se escatimará” en gastos de asistencia social y mencionó varias iniciativas; entre ellas, el Ingreso Familiar de Emergencia, la asistencia y créditos para PyMES (incluido el pago del 50% del salario de trabajadores). “Vamos a seguir con la AUH y la tarjeta AlimentAR. Vamos a hacer todo lo que sea necesario”, insistió. “No voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia”, agregó.

“Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio inclusiva el ASPO y vamos a seguir trabajando juntos, como lo hemos hecho hasta ahora”, anunció, para dar paso a la palabra de Larreta y Kicillof. El aislamiento social comenzó el 20 de marzo en la Argentina y este sábado se anunció la quinta prórroga: las anteriores fueron el 31 de marzo, 13 y 27 de abril y el 11 de mayo.

Cambios en la Ciudad

El Presidente aclaró que habrá cambios en la Ciudad de Buenos Aires. “El permiso (de circulación) va a caducar y se va a limitar el tránsito. Vamos a volver al punto de origen, solo pueden ingresar quienes presenten servicios esenciales”, mencionó.

Larreta destacó la responsabilidad de los ciudadanos en territorio porteño, aludiendo al uso de tapabocas, la distancia en los comercios, y el uso responsable del transporte público, pero aclaró que también se contempla el tema epidemiológico. “Se quintuplicaron los casos”, alertó en ese sentido y mencionó el dato de hoy, 400 casos nuevos en CABA.

“Se trabará en fortalecer los controles en el transporte público, que es sólo para los trabajadores esenciales, en la Ciudad y las 20 entradas abiertas entre Capital y el Conurbano. Hay que reempadronar a todos los que tienen permisos. Se hará controle en accesos de subtes y trenes”, anunció.

También planteó que se reforzarán los controles en barrios humildes y villas. “Hay toma de fiebre masiva en las principales entradas de los barrios, reforzamos mucho las medidas de higiene y cuidado alimentario”, dijo, y aclaró: “El mayor testeo requiere el mayor y más ágil aislamiento. Al día de hoy tenemos 1200 personas internadas o viviendo en hoteles aisladas. En muchos casos ya tienen el diagnóstico y otros son contactos estrechos”, especificó.

“Vamos a restringir la actividad en grandes centros comerciales con gran movimiento de gente”, anunció, pero aclaró que “se mantiene el comercio barrial”. “Quiero llevar tranquilidad a las familias, se mantienen las salidas previstas para chicos los fines de semana”, apuntó, al tiempo que ponderó la opinión de expertos en niñez para mantener esta opción.

El Conurbano

Kicillof explicó que hace quince días en la provincia de Buenos Aires había 50 casos y el dato de ayer es de 166, se multiplicó por cinco. “La curva de contagios se está acelerando y mucho”, remarcó, y planteó que “ante esta nueva etapa de contagio acelerado, la cuarentena salvó y salvará vidas”.

“Nadie dudó nunca que íbamos a tener contagios acelerados”, admitió el gobernador, quien valoró el refuerzo en el sistema sanitario bonaerense para poder hacer frente a las necesidades ante la pandemia. “Ampliamos enormemente la infraestructura en salud, que estaba muy deteriorada”, valoró, al tiempo que precisó que en dos meses se duplicaron la cantidad de camas de terapia intensiva en el sistema público.

En sintonía con lo anunciado por el Presidente y el jefe de gobierno porteño, el mandatario bonaerense anunció más controles en el transporte público y ratificó que habrá que reempadronarse para poder circular en el AMBA. “No podemos relajarnos”, pidió, y llamó a “redoblar” el esfuerzo. “Hay que quedarse en la casa”, insistió.

“Ir para atrás no es ir para atrás sino que es ir para adelante”, dejó en claro, y planteó que se debe tener en cuenta que hay distritos que no tienen circulación, frente a lo que valoró la “barrera sanitaria” que se ha logrado. “En el interior vamos a seguir como venimos, fuerte barrera sanitaria para que no ingrese el contagio”, anunció.

Bregó por una “cuarentena focalizada, con idas y vueltas”. Es decir, en los lugares donde haya foco, se limitarán las actividades y se reabrirán cuando la situación epidemiológica lo permita. “En el GBA seguimos trabajando con los intendentes y no vamos a avanzar nada”, anunció.

“Las industrias pueden abrir con protocolos estrictos bajo supervisión del gobierno local, provincial y nacional, con transporte propio; en el comercio, seguimos igual y será sólo barrial”, detalló, al tiempo que aclaró que el transporte interjurisdiccional es sólo para personal esencial. “Es obligatoria la aplicación CuidAR para que tengan el certificado en el teléfono”, aclaró.

Y apuntó que no se autorizará la construcción, cosa que estaba en análisis. Tampoco se permitirán las salidas recreativas de niños y niñas, pero se mantiene la posibilidad de acompañar a los adultos a realizar compras.

La situación del coronavirus

El Ministerio de Salud anunció que este sábado murieron 12 personas y otras 704 fueron diagnosticadas con coronavirus (Covid-19). El acumulado de víctimas fatales es 445 y de infectados, 11.353.

Los decesos se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6), la provincia de Buenos Aires (4) y Chaco (2).

Con los 704 nuevos casos, suman 11.353 los infectados en todo el país. Del total de esos casos, 951 (8,4%) son importados, 4.955 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.540 (31,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Los nuevos casos se dieron en la provincia Buenos Aires, 289; Ciudad de Buenos Aires, 400; Chaco, 7; Río Negro, 5; Tucumán, 3.

El Presidente había mantenido, antes del anuncio, una reunión -vía teleconferencia- con los gobernadores de las provincias donde se dieron los mayores focos de contacto por coronavirus y aseguró que “como hasta ahora, coincidimos en abordar las medidas sanitarias unidos y cuidando la salud y la vida de nuestra gente”.

“Este mediodía mantuve reuniones por videoconferencia con los gobernadores para analizar los nuevos alcances del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter. En ese sentido, manifestó: “Como hasta ahora, coincidimos en abordar las medidas sanitarias unidos y cuidando la salud y la vida de nuestra gente”.

Fernández dialogó por teleconferencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Córdoba, Juan Schiaretti; de Chaco, Jorge Capitanich; y la de Río Negro, Arabela Carreras. El primer mandatario estuvo acompañado en Olivos por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y la secretaria de Salud, Carla Vizzotti.