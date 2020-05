Coronavirus: La importancia de la nutrición para el deportista en cuarentena

Los deportistas de elite de las diferentes disciplinas transitan un momento complicado a raíz del aislamiento social que atenta contra las rutinas de entrenamientos individuales y en grupo. Con ese panorama, buscan sostener rutinas de ejercicios, pero al mismo tiempo deben redimensionar la importancia de la alimentación en el día a día para no sentir la pérdida de ritmo en la vuelta.

Sobre este tema dialogó con Info Región Florencia Guerci, Nutricionista Clínica especializada en Deporte (M.N. 10006 – M.P. 5060), quien trabaja con las inferiores del hockey de Lanús y fue jugadora del primer equipo de Lomas Athletic. En ese sentido, evaluó el rol que cumplen los alimentos y el orden en este presente.

“En el encierro el principal problema es la ansiedad. Eso altera a todos los deportistas y a la gente en general. Se sabe que más de la mitad de la población aumentó de peso en la cuarentena, es importante detectar durante el día si el hambre es por los alimentos o emocional”, explicó.

Por otra parte, apuntó como pilar fundamental el sostenimiento de “rutinas” horarias en las cuales se puedan “cumplir las cuatro comidas”. “Trato de darle tips a los pacientes, tanto a nivel profesional como amateur, que consta de mantener la rutina, es decir que se regulen los horarios cotidianos y se organicen entre trabajo, estudio, entrenamiento y dispersión”, señaló.

Modificaciones en los hábitos

Los deportes en general sufrieron cambios sustanciales en los entrenamientos. Muchos de sus participantes, sea por equipo, individual, amateur o profesional, ahora deben adaptar los ejercicios en espacios reducidos en los cuales abundan las rutinas de fuerza por sobre lo aeróbico o lo estrictamente relacionado al juego ya sea cuestiones tácticas o técnicas.

Esa reestructuración que realizan junto a los cuerpos técnicos y preparadores físicos invita a pensar en otra alimentación en la que el gasto de energía es diferente y la masa muscular sufre en aumento o pérdida.

Al respecto, Guerci analizó: “La alimentación se tiene que enfocar en la cantidad de energía que el deportista gasta en este contexto. No es la misma que el cuerpo venía consumiendo antes de la cuarentena. Se deben adecuar las calorías al gasto energético”.

“Hay que elegir los hidratos de carbono porque son muy importantes ya que traducen la principal fuente de energía del organismo y ayudan en los entrenamientos, para realizarlos de la mejor manera. Hay que consumir hidratos antes y post realizar ejercicios”, agregó.

El parate

Para cualquier trabajador interrumpir una cotidianeidad de responsabilidades en la calle, viajes, correr junto al tiempo y horarios, significa sumar en sedentarismo y dejar atrás mucho ejercicio que resulta invisible. El encierro invita a una vida con pocos espacios y, por ende, un desplazamiento reducido.

En consecuencia, la ex jugadora de las Conejas desarrolló su postura profesional en torno a esa problemática: “Lo principal que le digo a los pacientes es que es un problema que se analiza en conjunto con el sueño y la estabilidad mental. Organizarse es fundamental, no hay que levantarse tan tarde y si continuar con una rutina. No hay que sobre exigirse con los entrenamientos, pero si tratar de continuar al menos tres veces por semana”.

Y concluyó: “Lo ideal para el deportista de elite es que no pierda contacto con su nutricionista y que se armen un plan para cuarentena. A la par es importante que entrenen de alguna forma según les indique el profe, apuntar a regular las proteínas según los espacios de entrenamiento y su trabajo”.