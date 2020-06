La crisis del Instituto Lomas: los trabajadores dejan parte de su sueldo para mantenerlo

El Instituto Lomas de Zamora Cooperativa Ltda. de Enseñanza se encuentra en una situación crítica. Según manifestaron desde la institución, los padres no pueden abonar las cuotas y están “acumulando deudas y cada vez más complicados de juntar el dinero para el pago de sueldos”. En este marco, solicitaron que las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia escuche su reclamo y les den una solución.

Cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) las escuelas debieron cerrar su puertas y aunque los chicos en edad escolar continúan su formación a la distancia, las escuelas que dependen del ingreso de una cuota para subsistir se han visto gravemente afectadas por la pandemia.

Es el caso del Instituto Lomas de Zamora Cooperativa Ltda. de Enseñanza, una escuela de gestión social sin fines de lucro. “Estamos considerados dentro de la gestión privada pero no lo somos, no tenemos fines de lucro, cobramos una cuota muy baja y estamos organizados en una cooperativa de enseñanza. Los 110 trabajadores de la institución dejamos un porcentaje de nuestro sueldo para el sostenimiento del edificio, el pago de impuestos y servicios y para pagar a los compañeros y compañeras que no están subvencionados por el Estado”, explicó Emmanuel Miranda, docente de la institución.

Actualmente, la situación de la institución es crítica y advierten que están “en crisis”. “Nuestra escuela está cerrada y eso hace que gran parte de la familias al no estar bancarizadas no puedan pagar la cuota. Para poder revertir la situación tuvimos que duplicar el porcentaje que los trabajadores dejamos en la institución, pero así y todo no alcanza, estamos acumulando deudas y se complica cada vez más la posibilidad de juntar el dinero para el pago de sueldos”, alertó Miranda en diálogo con Info Región.

En este marco, docentes y autoridades de la institución pidieron que de “manera urgente” autoridades del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) les brinden una solución para las escuelas de Gestión Social.

“Pedimos que nos otorguen una línea de crédito a tasa cero, o la inclusión en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción de ANSES. Nuestras escuelas son espacios de organización colectiva de sus trabajadores y trabajadoras, donde no existen los fines de lucro y se promueven los principios solidarios del cooperativismo”, indicaron a través de un comunicado.

El Gobierno anunció a principio de mayo la extensión de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) relativos al Salario Complementario, y también a las contribuciones patronales. Al respecto, Miranda sostuvo que “solo sería una curita que emparche la situación, pero no la solución”, y reiteró la necesidad de reunirse con las autoridades. “No podemos correr el riesgo de que ninguna escuela cierre, somos varias las escuelas enfrentando esta problemática y necesitamos un encuentro urgente con las autoridades pertinentes para encontrar formas de solucionar este inconveniente y que el Estado nos acompañe así como acompaña a grandes empresas”, apuntó el docente.