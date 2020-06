Aranda y su situación contractual: “Me llamaron para renovar”

Alejandro Aranda es una de las piezas importantes en la ofensiva del equipo de Rodolfo Della Picca. El delantero de Talleres de Remedios de Escalada supo ganarse un lugar a fuerza de goles y, por ende, desde la institución pretenden confirmar la continuidad del futbolista que pertenece a Nueva Chicago.

En ese sentido, en contacto con Info Región, analizó su situación: “El 30 de junio se vence el contrato en Talleres y tengo que volver a Chicago porque me queda un año más en Mataderos. Desde la dirigencia (Talleres) me llamaron para renovar pero todavía no negocié con ninguna de las partes. A medida que pasen los días voy a ver qué puedo hacer”.

Definiciones en cuarentena

Mientras los planteles continúan trabajando desde sus casas para no perder ritmo físico, los dirigentes de los diferentes clubes de la Argentina intentan cerrar acuerdos para prepararse de cara a una posible vuelta a la actividad oficial.

Aranda finaliza su vínculo con el albirrojo a fines de junio, por lo que desde la comisión directiva sueñan con retener al menos seis meses más al delantero para luchar por un ascenso a la Primera Nacional.

En consecuencia, el ex jugador del Torito de Mataderos destacó el “esfuerzo” de los mandatarios del Tallarín para cumplir con los sueldos, en tanto que lamentó la incertidumbre sobre el regreso a las canchas. “En algunos lados apuestan a que vuelva en agosto, otros en septiembre, la realidad es que el país y el mundo está atravesando una realidad complicada y hay que cuidarse mucho”, indicó.

Y continuó: “Todos estamos cansados de estar encerrados, queremos volver a entrenar en un campo de juego ya que no es lo mismo trabajar en una cancha que en tu casa. Algunos tienen la posibilidad de tener patio, pero los que estamos en departamento nos tenemos que adaptar a lugares más pequeños”.

Por último, opinó sobre las medidas reglamentarias tomadas en el receso obligado, las cuales apuntan a la posibilidad de sumar más cambios durante el partido, a raíz del aumento del riesgo de lesiones y el calendario apretado que deberá afrontar el fútbol argentino.

“No había escuchado la modificación del reglamento, nos suena un poco raro aumentar los cambios. Si se toca eso deberíamos adaptarnos, pero para el futbolista sería extraño”, concluyó Aranda, en charla con este medio.