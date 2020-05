Della Picca: “Tal vez con tres cambios no alcance”

A través del boletín oficial desde la Asociación del Fútbol Argentino avalaron la disposición de FIFA para promover la realización de cinco cambios por partido, luego de la vuelta a las canchas una vez superada la pandemia.

Esta medida tiene origen frente al riesgo de lesiones que tendrá el futbolista posterior a la pérdida de ritmo lógica por el parate y la segura restructuración del calendario que obligará a jugar mayor cantidad de encuentros en menos días.

Con ese panorama, Rodolfo Della Picca, entrenador de Talleres de Remedios de Escalada, valoró las modificaciones reglamentarias: “El fútbol va cambiando. En principio no había cambios, ni banco de suplentes, después se fueron sumando cosas y esta medida viene en relación a que los jugadores no estarán del todo bien desde lo físico cuando vuelvan y de esa manera los equipos logren jugar de igual a igual. En un partido tal vez con tres cambios no alcanzan. Para este momentos es una medida acertada”.

Repensar el fútbol

Sin una fecha puntual de regreso, pero con muchos conflictos en el horizonte, desde las autoridades piensan en medidas que ayuden a la competitividad. En principio, los cambios serían cinco, pero con la particularidad que solo se podrán hacer tres interrupciones en el encuentro, es decir que buscan no cortar con la fluidez del juego.

“Cuando las reglas para todos son iguales están bien. Son cosas que se manejan pero veremos qué pasa en concreto. Una vez que se vuelva analizaremos cómo nos armamos para entrar a la cancha”, explicó el entrenador del Tallarín a Info Región.

Por otra parte, se refirió a los trabajos a distancia y el riesgo que implican tras el regreso al campo. “El riesgo de lesión es alto porque todos los trabajos que se realizan en las casas son incordinados. Las lesiones empiezan cuando se trabaja de esta forma, nos puede pasar que el músculo no esté preparado para el ritmo de un partido y eso puede traer problemas”, indicó el experimentado entrenador.

Contratos y mercado de pases

En medio de una crisis económica que afecta a las instituciones y a los empleados de los clubes, entre ellos futbolistas, en breve iniciará un nuevo mercado de pases en el que hay mucho en juego, sobre todo la continuidad de contratos que se vencen con campeonatos sin terminar.

La reducción de los sueldos es un hecho, aunque la gran mayoría en este panorama buscan sostener la fuente de trabajo. “Muchas cosas no están definidas. Son situaciones raras, imaginar que a muchos se les baja el 40 por ciento del sueldo y luego se contrata a otro profesional es extraño. Hay mucho por hablar, los más poderosos se van a beneficiar porque pueden salir al mercado y hacer cosas que no pueden muchos de sus pares”, sentenció Della Picca, en charla con este medio.