“Los protocolos sirven solo para los clubes de Primera”, advirtió Arcuri

El volante de Talleres de Remedios de Escalada Luciano Arcuri consideró “complicado” que los clubes del ascenso pudieran llevar a cabo los protocolos dictados por la AFA ante una eventual vuelta de los entrenamientos. “No todos cuentan con el dinero suficiente”, advirtió.

“Está bueno que se comience a pensar en protocolos para volver a entrenar, el problema es que su implementación depende de cada institución y su economía. Algunos tienen la posibilidad, cuentan con dinero mientras que otros no. Esta medida servirá para las categorías altas”, consideró el mediocampista, en diálogo con Info Región.

Por otra parte, Arcuri ve “imposible” el regreso inmediato a los entrenamientos, ya que por decisión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, serán cuando todo el país entre en fase 4 de cuarentena. “Además, como se volvió a la fase 1, a nosotros nos complica mucho, pero como la situación cada vez empeora más no quedará otra que volver para atrás”, lamentó.

Contratos

Si bien el jugador tiene vínculo por un año y medio más con el Tallarín, la gran mayoría de sus compañeros está iniciando negociaciones para extender sus contratos por seis meses más. En ese sentido, Arcuri confía en “la buena predisposición del club y los jugadores para llegar a un acuerdo, por lo que se buscará renovar a todo el plantel”.

Para cerrar, apoyó el aporte de AFA para aquellos futbolistas que no obtengan un lazo con ningún club luego del vencimiento a fines de este mes. “Es una buena medida porque sería muy feo que un club no renueve un jugador sabiendo que tiene familia y que no podrá conseguir trabajo por ningún lado, es un gran alivio”, valoró.