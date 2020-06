Sosa y el parate: “El jugador sale perdiendo”

“Aún no tengo novedades, no tuve contacto con ningún dirigente de Talleres, ni de Temperley y no sé cómo seguirá esto. Tengo contrato hasta junio y debería retornar al club dueño de mi pase, aunque es todo una incógnita que pasará”, afirmó el jugador a Info Región.

Por otro lado, señaló que insisten con los ejercicios de forma remota y apuntó contra la falta de ritmo: “Seguimos entrenando a full por Zoom pero no todos los días son iguales y a veces no hay tantas ganas, no queda otra que seguir trabajando, el jugador sale perdiendo pero trataremos que sea lo menos posible”.