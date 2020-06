Estafas por el IFE: la historia en primera persona

Emilia tiene 26 años y hace algunos días recibió el llamado de presuntos empleados de Anses por el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Ella accedió a brindarles datos personales pero en medio del proceso, pudo darse cuenta que se trataba de una estafa. ¿Cómo es el modus operandi? La Administración Nacional de la Seguridad Social ya presentó 156 denuncias por estafa.

Frente a las numerosas denuncias que recibió Anses sobre personas que eran estafadas, el organismo anunció cambios en el pago de la segunda ronda del IFE. Incluso, ANSES informó que ya presentó 156 denuncias a distintos juzgados y recordó que el organismo no realiza llamados ni solicita datos personales o bancarios por teléfono o mail.

El pasado 21 de junio, el teléfono del padre de Emilia sonó y cuando atendió, un hombre se presentó como “empleado de Anses” y le consultó por la persona que se inscribió para cobrar el IFE: “Mi papá me pasó el teléfono, pero sin darse cuenta que este hombre no tenía ningún dato mío. Yo estaba durmiendo la siesta, medio desprevenida y atendí”, explicó la joven de 26 años. Así comenzó la historia…

El supuesto empleado de ANSES le especificó que “finalmente” lo iba a poder cobrar. Es que ella se había anotado pero no fue aceptada por el organismo. Ante la necesidad, ella creyó la propuesta y siguió las indicaciones del estafador.

Le pedían que se quedara en línea, le advirtieron que no podía cortar la llamada y le exigieron que se dirigiera al cajero automático de la red que el correspondiera (Link o Banelco). “Nos tenemos que quedar en línea, esperar que vos vayas a ese Banelco y que cuando llegues me digas el número de Banelco en el que estás”, contó Emilia. Y ante la seguidilla de mensajes e indicaciones, comenzó a reflexionar.

“El número me aparecía que era de Córdoba Capital… Ahí, ya me pareció raro. Entonces le pedí que me llamaran a mi celular ya que en los datos que yo puse había puesto mi celular”, contó. La respuesta fue que “no figuraba su teléfono” por lo que “probablemente, había puesto mal el número”, e insistían en que acuda al cajero. En ese momento, se contactó con una compañera que sí pudo acceder al ILE y le comentó que le parecía “extraña” la situación porque ella no había recibido ningún llamado.

“El hombre de ANSES seguía instiendo, entonces me empecé a preguntar: ¿Por qué se cobraba en el Banelco? ¿Por qué no tenían ningún dato mío? ¿Por qué el teléfono figuraba que era de Córdoba? Gracias a que me puse a pensar, me di cuenta y corté. Si seguía, iba a salir y vaya a saber uno lo que pudo haber pasado”, planteó la joven, quien entendió que la pandemia deja a la vista la “desigualdad” y bregó por “no estigmatizar”, pero consideró “necesario” difundir estas historias para el cuidado de todos.

Anses informó hoy que presentó 156 denuncias ante distintos juzgados por estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo con el fin de captar eventuales beneficiarios del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo universo total es de casi 9.000.000.

Entre las modalidades más utilizadas por los delincuentes se encuentran: llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas. Por esta razón, el organismo recuerda y reitera que no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS. En muchos casos por teléfono intentan obtener la CBU, usuario de homebanking y clave y utilizan mails apócrifos con el asunto IFE/ MI ANSES. En otras ocasiones lo hacen a través de mensajes de texto o WhatsApp con el logo de MI ANSES.

Los engaños denunciados por la ANSES, hasta el momento, tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Lobos, Lomas de Zamora Luján y Necochea), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. ¿Cómo denunciar? Se puede ingresar al link www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos.