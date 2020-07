Lomas: Llevan 15 horas sin luz y Edesur aún no les dio una respuesta

Vecinos de Lomas de Zamora denunciaron que llevan 15 horas sin suministro de luz y desde Edesur aún no les dieron una respuesta a la problemática. “A las 22 se cortó en todo el edificio. Hace frío y no tenemos calefacción, ya casi no tenemos agua y la empresa todavía ni apareció”, advirtieron.

El edificio afectado está ubicado en Mitre 180, entre Avenida Meeks y España, Las Lomitas. Marcela Lagos, residente del lugar, aseguró que intentaron comunicarse con Edesur desde el momento en que se produjo el corte pero “como de costumbre nadie te atiende”.

Según relató la vecina, la única respuesta que obtuvieron de parte de la empresa fue en horas de la mañana cuando les informaron que el inconveniente se produjo por “una falla en un cable de alta tensión”. “Nosotros no logramos comunicarnos pero el encargado del edificio se comunicó y le dijeron eso, pero es raro porque solo es nuestro edificio el afectado no hay nadie más sin luz”, apuntó Marcela.

Ante la falta de información de parte de la empresa y el hecho de que pasadas las 15 horas del corte, aún no se hicieron presentes para solucionar la interrupción del servicio, Marcela indicó que se comunicaron con el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) para dejar asentado el reclamo.

“Se cortó a las 22 y aún no tenemos una respuesta, no tenemos calefacción y ya casi no tenemos agua, tenemos que cuidarla, esto no sucede a menudo, los cortes no suelen ser tan prolongados, pero ahora necesitamos un solución”, advirtió la vecina, en diálogo con Info Región.

Cabe destacar, que de acuerdo a las cifras publicadas por el ENRE, en la Región hay actualmente 307 usuarios sin suministro eléctrico.