Demartini valoró el aporte de la AFA: “Se pusieron en el lugar de los jugadores”

El defensor de Temperley valoró el aporte para aquellos futbolistas que no obtengan un lazo con ningún club. Además confió en que la dirigencia “renovará a la gran mayoría del plantel”.

Temperley anunció sus primeras bajas y muchos otros futbolistas aún deben definir su situación. El caso de Nicolás Demartini es una excepción ya que el defensor es patrimonio del club y continuará en las filas de Walter Perazzo. Asimismo, involucrado en la crisis que atraviesa el fútbol, destacó las medidas de AFA por las cuales muchos profesionales continuarán percibiendo un sueldo mínimo a pesar de perder la fuente de trabajo.

“Se pusieron en el lugar de los jugadores. Me parece muy bien lo que han hecho, es un momento inesperado a lo que no estamos acostumbrados. Esta bueno que la AFA se ponga en el lugar de los jugadores para aportarles una ayuda. Sabemos que no todos tendrán club y la gran mayoría tiene familia”, opinó Demartini, en charla con Info Región.

Presente y crisis

Si bien el defensor tiene contrato por un año y medio, confió en que el club “renovará la gran mayoría del plantel”. “La idea es que sigan varios en el equipo, aunque sé que lamentablemente algunos estarán”, apuntó.

Y agregó: “Este grupo se destaca por ser excelente y muy humilde. A pesar de la diferencia de edad siempre hubo respeto con el otro, sería muy triste que se desarme, pero a la vez es entendible por el momento que estamos pasando”.

Respecto a lo que sigue, en el AMBA se registran una gran cantidad de contagiados por día, con lo cual la posibilidad de volver a las canchas parece lejana. Por eso para el jugador explicó que es “complicada” la vuelta al césped.

“En Buenos Aires está la mayor cantidad de equipos y hasta que no haya una evolución será difícil la vuelta. Además cuando retomemos, sabemos que tomará un tiempo jugar los partidos oficiales porque necesitamos de una preparación previa”, aseguró.

Para cerrar, señaló que “resultaría imposible” que Temperley tomen los protocolos de evalúan las autoridades futbolísticas para volver a los entrenamientos, ya que según opinó el jugador “se necesita contar con un presupuesto muy alto”.

“Puede que la AFA dé una ayuda pero si sólo lo debe afrontar el club sería muy difícil. Sabemos que casi nadie tiene ingresos mensuales, no estamos acostumbrados a vivir estos momentos”, sentenció Demartini, en contacto con este medio.