Petrovich consideró que “los debates dentro de los espacios son beneficiosos”

La senadora bonaerense por Juntos por el Cambio Lorena Petrovich minimizó las diferencias dentro del partido tras el comunicado por la muerte de Fabián Gutiérrez, al afirmar que “los debates dentro de los espacios son beneficiosos”. Además, consideró que “es muy difícil volver atrás con el aislamiento” y cuestionó que “el Gobierno nunca estuvo abierto a buscar el consenso”.

“Dentro de todos los espacios siempre hay posibilidades de pensar distinto y de querer accionar de manera diferente, nos pasa como bloque que a veces tomamos decisiones en forma personal porque creemos que es el momento indicado para hacerlo y cuando lo pensas en forma global o como conjunto político entendés que hay que esperar o que puede haber otra mirada. El puntapié del debate se dio tras ese comunicado ya que la mesa nacional no se había contactado con todas las provincias, hubo una falta de comunicación pero rápidamente se pudo corregir”, afirmó la legisladora oriunda de Lanús en diálogo con Info Región.

En esa línea, aseguró que en Juntos por el Cambio “se está trabajando coordinadamente” y enfatizó que “es algo muy natural y normal haya diferentes posturas”. Asimismo, celebró que sean “cuestiones que se puedan charlar” porque consideró que “los debates dentro de los propios espacios siempre son beneficiosos”.

Aislamiento

Por otro lado, se refirió a la nueva etapa del aislamiento y sostuvo que “al ser tan extenso, en el último tiempo no se cumplió como en el comienzo” y que “la situación económica estaba afectando terriblemente a muchos comercios”, por lo cual valoró que haya una mayor apertura, aunque aclaró que “no hay que perder de vista que se está atravesando el momento más complicado porque se está dando el pico de contagios”.

De todas maneras, opinó que “resultaría muy extraño volver a una fase anterior del aislamiento porque a esta altura sería muy difícil de aplicar”. “De todas maneras los que están tomando las decisiones tienen un panorama más amplio que el nuestro, ya que el Gobierno decidió darnos a cuenta gotas la información y nunca estuvo abierto al contarnos cómo era la situación, ni buscó un consenso para ver qué era lo mejor”, disparó.

Grindetti

Este martes el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, comunicó que se había contagiado de Covid-19 y Petrovich resaltó que el jefe comunal “se encuentra perfectamente bien, está en buen estado de salud y trabajando desde su casa tomando todos los recaudos médicos y sanitarios necesarios”.

“Estuvimos en contacto desde un primer momento porque su esposa, Karina Spalla, había dado positivo. Su primer testeo dio negativo pero se hizo otro 72 horas después cómo lo dictamina el protocolo y ahí llegó la confirmación de que tambíen se había infectado, pero se siente físicamente bien. Su mujer en los primeros días tuvo fiebre y malestar físico pero ya se encuentra mejor”, detalló.

Repudio

Por último, manifestó su “repudio”, hacia los dichos del diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Leandro Santoro, quien declaró que la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich “salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado”.

“Presentamos un repudio a esos dichos porque nos pareció desafortunada su declaración, no venía a título de nada, no fue en ampliación de información, solo vemos descalificación y tomando las palabras de Mauricio Macri, habla más de él que de quien está hablando. No lo podemos dejar pasar algo así y acompañamos a Bullrich. Este tipo de declaraciones no nos tienen que encontrar ni de un lado ni del otro”, concluyó.