Lanús: “No hay que politizar todo para sacar una ventaja mezquina”, criticó López

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Omar López sostuvo que el comunicado que sacó el espacio tras la muerte de Fabián Gutiérrez fue una decisión desacertada y subrayó que “no hay que politizar todo para sacar una ventaja mezquina”. Además disparó contra el presidente del Partido Justicialista local, Darío Díaz Pérez, al acusarlo de ser el responsable de seis derrotas electorales y afirmó que se va a presentar a las internas del PJ, aunque consideró que no deberían realizarse este año.

“El comunicado me pareció que una decisión desacertada. Entiendo que en la muerte de Gutiérrez es inevitable la mención política por quien era y porque fue uno de los arrepentidos, pero no creo que sea lo que algunos quieren señalar. Creo que salieron con una versión errónea y apresurada. No hay que politizar todo lo que pasa para tratar de tener alguna ventaja mezquina”, disparó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, aseguró que está “en contra de los que piensas que si al rival le va mal, es mejor para uno” y diferenció “a los dirigentes que se dedicaron a gestionar y que por eso fueron elegidos por la gente”, del resto.

“Los dirigentes como el intendente, Néstor Grindetti, que se dedicaron a transformar sus territorios no se van a mezclar en estas cosas. Cuando pasaron casos como el de Santiago Maldonado también se criticó el apresuramiento. Estas cosas no se deben hacer ni aceptar que se hagan”, subrayó.

Partido Justicialista

Por otro lado, el dirigente peronista se refirió a los conflictos en el Partido Justicialista local, del cual es el Secretario y afirmó que “es bueno que haya ruido, porque significa que están vivos después de estar ocho meses buscando culpables por la derrota electoral”.

“Después de seis derrotas seguidas en las urnas no podés echar culpas hacia afuera sino mirar para adentro. Díaz Pérez (titular del PJ de Lanús), es el mayor responsable de eso y de la atomización que vive el peronismo junto con algunos que lo siguen, que no son muchos porque la mayoría no tiene ningún tipo de participación”, criticó.

En ese marco manifestó su intención de competir en una interna del partido pero sostuvo que no cree que sea este año “porque no están dadas las condiciones”. Además enfatizó que “hay que convocar a todos los sectores que quieran participar”.

“Hubo muchos dirigentes que están con la actual conducción y otros que estuvieron en algún cargo tanto acá como en Provincia y Nación que vinieron a ponerse a disposición para poder reconstruir esto. La gente de Lanús merece un PJ que esté en condiciones de ir a una elección y dirigentes que estén cara a cara con los vecinos en los barrios y no atrás de un Excel”, recalcó.

Aislamiento

Por último, el edil defendió la flexibilización de la cuarentena y aseveró que “la política tiene que tener un sustento de aceptación y hay cosas que la gente ya no aguanta”, aunque señaló que “nunca se llegó a la fase uno porque muchas personas siguieron trabajando porque era necesario”.

“La gente a esta altura ya tomó conciencia, no hay que perder de vista los cuidados, pero ya pasamos la etapa de concientización porque vemos que se protegen. Obviamente hay que priorizar la salud pero la salud viene acompañada del trabajo y de poder continuar con la vida. No sabemos las consecuencias que puede producir el encierro por más de 100 días en una persona”, concluyó López.