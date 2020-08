Para Leonis, “es un disparate” que la UCR tenga elecciones en medio de la pandemia

“Convocar a elecciones es un gravísimo error, que nos hace quedar al radicalismo con una falta de empatía total con la sociedad cuando en este momento los problemas pasan por no enfermarse, por no fundirse en el caso de los comerciantes y pymes, por no morirse en el caso de los que tienen enfermedades de base. Como si no pasara nada en el mundo, vamos a estar haciendo una interna para elegir autoridades partidarias, que no le va a mejorar la vida a nadie y a lo mejor se la empeoramos porque el que sale a votar se puede contagiar”, advirtió Leonis en diálogo con Info Región.