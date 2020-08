Julieta Del Pino, el femicidio que despertó la mirada de género en un pueblo de Santa Fe

“Creímos que teníamos lejos esa problemática, que al vivir en un pueblo donde nos conocemos todos con todos, eso no iba a pasar”, analiza aún conmocionada Daniela Luján, una mujer de 38 años del pueblo santafesino de Berabevú, donde el 26 de julio fue hallado sin vida el cuerpo de Julieta Del Pino. Luego de tomar conocimiento del hecho, Daniela y un grupo de mujeres autoconvocadas, se organizaron para pedir “Justicia por Juli” y ayudar a otras mujeres que sufren violencia de género en el pueblo.

Julieta tenía 19 años y toda la vida por delante. El año pasado había terminado el secundario y este año se encontraba trabajando en un kiosco del pueblo, a poca distancia de su casa, ya que se trasladaba en bicicleta. El viernes 24 de julio, por la noche, la joven salió de trabajar, y de acuerdo con la información brindada por Télam, Julieta se comunicó con su madre por teléfono y eso fue lo último que se supo de ella.

Su cuerpo fue hallado sin vida el domingo 26 de julio dentro de un pozo, en una vivienda de la localidad santafesina de Berabevú y por el femicidio detuvieron como sospechoso al hombre que habitaba en el lugar, identificado como Cristian Romero. De acuerdo con la información brindada por Télam, la mamá de la joven, Fabiana Morón, aseguró que el sospechoso trabajaba con su hijo y que incluso se ofreció a ayudar a buscar a su hija tras su desaparición.

A partir del hecho que conmocionó al pueblo de alrededor de 2.300 habitantes, un grupo de mujeres autoconvocadas emprendió una campaña para pedir “Justicia por Juli” y para ayudar y acompañar a otras mujeres que estén atravesando situaciones de violencia de género.

“El grupo se generó por lo que pasó, acá nunca había pasado nada, siempre lo vimos como algo lejano, pero cuando nos tocó el impacto fue muy fuerte, muy triste y muy doloroso. No podemos sentirnos seguros en el pueblo, ahora las mujeres tienen miedo y queremos que sepan que no están y no estamos solas”, sostuvo Daniela Luján, en diálogo con Info Región.

En esta línea, la mujer que forma parte del grupo de mujeres autoconvocadas, indicó que “la idea es poder darle visibilidad a la problemática de violencia de género y conformar grupos de apoyo”. “Somos pocos, nos conocemos mucho y sabemos que hay mujeres que tienen problemas por violencia de género, queremos que sepan que pueden contar con nosotras”, remarcó Luján.

A su vez, la referente del grupo valoró el acompañamiento por por parte del gobierno comunal de Berabevú y afirmó: “Desde la intendencia nos apoyan, de hecho comunicaron que si las mujeres tienen miedo de ir a la comisaría a hacer la denuncia pueden acercarse a la comuna, donde hay una asistente social que las puede asesorar”. “Queremos que el grupo continúe a partir de ahora, porque es necesario fomentar que las chicas hablen y denuncien, lo de Juli nos marcó para siempre, ya no estamos exentos de la problemática”, apuntó Daniela Luján.