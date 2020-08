Ante una actitud imprudente al volante, se puede suspender la licencia

La disposición 384 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, publicada hoy en el Boletín Oficial, permite la suspensión transitoria de la licencia de conducir de una persona que tenga una actitud imprudente al volante. Será habilitada tras un psicofísico y de no hacerlo, se “inhabilitará preventivamente al conductor”.

“Cuando un conductor demuestre algún tipo de imprudencia al volante, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, puede solicitar a la jurisdicción la suspensión transitoria de su Licencia Nacional de Conducir y solicitar que el mismo se someta a un nuevo examen psicofísico a los fines de determinar su aptitud actual para conducir, dentro del plazo de cinco días hábiles”, señala el comunicado.

Aclara que “si el conductor no aprueba o no realiza el nuevo examen psicofísico exigido, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá mantener la suspensión transitoria de su Licencia Nacional de Conducir hasta tanto el mismo sea favorable”. El texto publicado en el Boletín Oficial aclara en el artículo tercero que “en aquellos casos en que el titular de una Licencia Nacional de Conducir suspendida transitoriamente en el marco del artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449, no se someta al nuevo examen psicofísico exigido dentro del plazo indicado en el artículo 1° de la presente medida, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá proceder a inhabilitar preventivamente al conductor“.

A su vez, en aquellos casos que lo aprueben, la autoridad jurisdiccional podrá proceder a levantar la medida de suspensión transitoria, tal como indica la ANSV.

“Manejar no es un derecho, es una responsabilidad. No podemos aceptar que personas que sean imprudentes al volante pongan en riesgo su propia vida y la de los demás. Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar siniestros viales”, advirtió Pablo Martinez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.