Confirman más de 30 casos de coronavirus en un hogar de ancianos de Avellaneda

Se trata del Instituto Geriátrico Los Tilos, de Piñeyro. Cinco ancianos fueron internados, mientras que otros 31 dieron positivo pero no presentaron síntomas.

Son 35 los casos confirmados de coronavirus en el Instituto Geriátrico Los Tilos, ubicado en la calle Charlone 759 del barrio de Piñeyro, partido de Avellaneda, según confirmaron desde el establecimiento a Info Región.

Precisaron que de los 41 residentes del hogar, son 31 los ancianos que dieron positivo en coronavirus y permanecen asintomáticos en el instituto. “No tienen fiebre ni problemas respiratorios, están bien de salud”, confirmaron desde Los Tilos.

Por otra parte, cinco son los ancianos que fueron internados en diferentes centros de salud: Tres en el Sanatorio 24 de Septiembre de Avellaneda, uno en el Hospital Británico del barrio porteño de Parque Patricios y otro en un centro de salud de la Ciudad. Cuatro de los internados dieron positivo en Covid-19, pero lograron recuperarse y recibirán el alta “entre hoy o mañana”.

Finalmente, sólo cinco residentes del hogar Los Tilos dieron negativo en sus hisopados y fueron aislados en la parte alta del instituto geriátrico.

“Todos los hisopados los hicimos de manera privada nosotros ya que los abuelos no presentaban síntomas. Desde el día uno que dio positivo el primero de los residentes, se dio aviso al Municipio, al Ministerio de Salud y a PAMI. Como que no podían hacer los hisopados porque no tenían síntomas contratamos un laboratorio para hacerlos nosotros”, concluyeron desde Los Tilos, en contacto con este medio.