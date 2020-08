Echeverría: “Los servicios son esenciales y deben tener regulación del Estado”

“Los servicios son esenciales y deben tener alguna regulación del Estado. No puede ser que actúen de forma libre, como lo venían haciendo hasta ahora, que ponían las tarifas que se les ocurrían”, criticó el edil en diálogo con Info Región.

Duhalde

Cammilleri, por otra parte, también se sumó a los cuestionamientos contra el ex presidente Eduardo Duhalde por sus dichos en lo que deslizó la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado.

“No me parece acertada la frase. No sé por qué lo dijo. El país no está para eso, creo que las Fuerzas Armadas están totalmente comprometidas con la sociedad y están trabajando en lo que tienen que trabajar y no me parece que ese sea el resultado. No hay ninguna señal de que esto sea así”, subrayó.