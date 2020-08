Lanús: Kravetz criticó a Kicillof pero elogió a Berni

El Jefe de Gabinete de Lanús y encargado del área de seguridad, Diego Krevetz, brindó este jueves una charla con medios locales en la que destacó la “descentralización” de las fuerzas seguridad porque le permite tener mayor control al distrito. Además, sostuvo que hubo un crecimiento de la inseguridad por la “liberación de presos” y porque el gobernador Axel Kicillof “habló más del hacinamiento en las cárceles que de políticas en la materia”. No obstante, valoró la relación con Nación y Provincia y apoyó las reformas presentadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“El primer esbozo de reforma que presentó Berni, sin ser demasiado innovadora, es interesante. La idea de las Estaciones de Policía nos gustó pero la implementación tiene sus dificultades como toda política pública. Es una descentralización más importante de la fuerza que la hace tener una mayor relación con los municipios, esta lógica es superadora a la policía local porque si uno trabaja bien puede ordenar a toda la policía que esté en el distrito”, ponderó Kravetz.

Además, evaluó que “desde finales del año pasado hubo un rebrote de la inseguridad” y se lo adjudicó a dos motivos, primero a “un fallo de la Corte, que por el hacinamiento en las cárceles bonaerenses ordena a los jueces y fiscales que den penas distintas a la de prisión y eso dejó mucha gente en la calle e hizo subir el delito” y segundo, sostuvo que el gobernador, “lo único que trató en materia de la seguridad pública fue el hacinamiento de los presos, no habló del delito en la provincia, de lo que pretendía para la fuerza, sino de los delincuentes” y consideró que “ese silencio fue interpretado por muchos como una posición más garantista”.

“La política orienta todo el esquema de seguridad y cuando las fuerzas no tienen claro para dónde ir, la conducta que tienen es no actuar, las palabras de Kicillof eran sobre los presos y no sobre el delito y eso para las fuerzas genera un montón de cosas”, enfatizó.

Delito en pandemia

En cuanto a la realidad de esta problemática en la pandemia, indicó que “cuando comenzó el aislamiento el delito bajó, pero después comenzó a subir y los números ya son como los del año pasado”.

“La diferencia que veo ahora es que hay muchísima más violencia en los delitos, que tiene que ver con la impunidad con la que sienten que se mueven los delincuentes. Por eso nuestro trabajo es recuperar la calle y que los delincuentes tengan miedo, que sientan que lo que hacen representa un riesgo muy grande para ellos”, remarcó el Jefe de Gabinete.

Vinculo con Provincia y Nación

Por otro lado, ante la consulta de Info Región, Kravetz aseguró que la relación del gobierno municipal con el nacional y el provincial “en general es buena” y aseveró que desde Lanús tratan de “tener un vínculo constante y lo más aceitado posible”.

“De hecho el intendente, Néstor Grindetti, le pidió a nuestro diputado provincial y a nuestra senadora bonaerense (Adrián Urrelli y Lorena Petrovich), que ayuden a destrabar las distintas cuestiones que fueron surgiendo en la Provincia para permitir poder gobernar. El vínculo es bueno”, añadió.

En cuanto a la distribución de recursos, subrayó que Lanús “tiene asegurado un piso de cosas” y que luego “existe una discrecionalidad para mejorarle la gestión a los municipios afines”, pero consideró que “es algo lógico y parte de las reglas de la política”, y que no hay problema mientras el partido distrito tenga lo necesario.