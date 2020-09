Lanús: Fuertes cruces por el caso que involucra al concejal Torres

El bloque del Frente de Todos Unidad Ciudadana le exigió al intendente, Néstor Grindetti “que tome las medidas necesarias para esclarecer la información”, mientras que el edil acusó a la oposición de no tener “límites éticos y morales”.

Este martes por la noche la Policía Federal allanó la casa del concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Alberto Torres, en el marco de una causa en la que se investiga a una organización por robar petróleo, refinarlo y venderlo. Tras esto, desde el bloque del Frente de Todos – Unidad Ciudadana le pidieron al intendente, Néstor Griendetti, que “tome las medidas necesarias para esclarecer la información”. En tanto, el edil acusó al bloque opositor de no tener “límites éticos ni morales” y que tratan de “ensuciar” su nombre.

“Tomamos conocimiento que el domicilio en Lanús del concejal de Juntos por el Cambio Alberto Torres, ha sido uno de los sitios allanados en el marco de una investigación por robo de petróleo y tal información fue ratificada por el propio imputado. Asimismo, según información periodística, el imputado habría estado detenido en el marco de la misma investigación y luego liberado por su avanzada edad y debido al Covid19”, señalaron desde el bloque en un comunicado en el que le exigen al jefe comunal “que tome las medidas necesarias para esclarecer la información que circula, ya que se trata no solo de un legislador del Concejo Deliberante del distrito que gobierna, sino también de un dirigente de suma relevancia en Cambiemos”.

“En este contexto, estamos seriamente preocupados que ante semejantes acusaciones donde se le endilga al concejal Torres de pertenecer a una organización criminal que trafica nada menos que petróleo, lo que habría generado un perjuicio millonario a YPF, nuestra petrolera de bandera, la propia Municipalidad de Lanús solo se haya limitado a difundir a través del Jefe de Prensa de Grindetti, la versión parcial e interesada del propio investigado, en vez de pedir los informes necesarios a la Justicia para aclarar la situación”, cuestionaron.

En ese sentido, en el documento sostienen que “esta primera posición del intendente fija un peligroso precedente” y que por eso piden “que en vez de promover la posición del concejal investigado y allanado por la Justicia Federal, solicite los informes pertinentes para tener información fehaciente de lo actuado por la justicia hasta el día de la fecha”.

Respuesta

Por su parte, el edil salió al cruce del bloque opositor al considerar que realizaron “un comunicado malicioso y desafortunado” en el que tratan de “hacer un aprovechamiento político de una injusta situación” . En esa línea lamentó que “haya dirigentes políticos que actúen de esa manera”, aunque destacó que algunos lo llamaron y se solidarizaron con su situación.

“Estos supuestos dirigentes que dicen ser peronistas no tienen límites éticos ni morales, son inescrupulosos y tratan de ensuciar mi nombre, yo puedo defenderme solo, pero con sus mentiras solo generan angustia y dolor entre mis seres queridos”, manifestó Torres.

Por último pidió que “se retracten y tengan la valentía de admitir que se equivocaron”. “Ante todo somos compañeros de trabajo y yo creía que eran buenas personas. No todo vale en la política, no todo es lo mismo, eso no es ser peronista”, concluyó.