Lanús: “No estoy detenido ni incomunicado”, aclaró Torres

En el marco de una causa en la que se investiga a una organización por robar petróleo, refinarlo y venderlo, en las últimas horas fueron detenidas 21 personas, entre ellas el dirigente de Lanús Gerardo Rodríguez y se realizaron 39 allanamientos, uno de ellos en la casa del concejal por Juntos por el Cambio Alberto Torres, quien este miércoles aclaró que no está “detenido ni demorado” y que no se encontraron en su hogar elementos que lo involucren con la banda.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, Cecilia Incardona, dispuso la orden de realizar los allanamientos y las detenciones que se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén.

Uno de los detenidos en el operativo fue Rodriguez, dirigente barrial de Valentín Alsina e integrante del Frente Barrial Peronista, que habría involucrado al concejal Torres por lo que la Policía allanó su hogar.

“Ayer (martes) la Policía Federal realizó un allanamiento en mi domicilio en el marco de la causa que se investiga por la perforación de oleoductos de la empresa YPF para su posterior refinamiento y venta de manera ilegal. No estoy detenido ni incomunicado, el resultado del allanamiento fue negativo ya que no encontraron ningún elemento que me involucre en la causa”, manifestó el edil.

Además, aclaró que Rodriguez militó junto a él en el espacio que preside, Mopebo, “entre 2013 y 2015”, pero aseguró que a partir de ahí ya no formó parte del espacio y que no tuvieron ninguna vinculación “más allá de la política”.

“Estoy muy tranquilo y a disposición de la Justicia para colaborar en lo que haga falta”, añadió el concejal oficialista a través de sus redes sociales .

Según la investigación los miembros de la organización perforaban el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales, Bahía Blanca, a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, en el límite con La Plata y la principal planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina.