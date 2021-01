El dólar blue se disparó a $145

Mientras que con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias que se comenzó a aplicar desde hoy un 35 por ciento sobre la compra de divisas, por el cual el valor promedio fue de 139,60 pesos.

No obstante, durante la primera jornada no se registraron operaciones por homebanking debido a que las entidades financieras no tenían aún adaptados sus sistemas a la nueva normativa.

Las medidas

El martes a última hora, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35 por ciento de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta 200 dólares mensuales.