Monge, nuevo refuerzo de Talleres: “Es un club que está en crecimiento”

Luis Monge dejó Los Andes luego de no entrar en los planes de Germán Cavalieri pero rápidamente consiguió nuevo equipo. Se trata de Talleres de Remedios de Escalada, elenco que, bajo el mando de Rodolfo Della Picca, eligió incorporar al lateral para el nuevo proyecto en la Primera B.

“Todavía no me presenté en el club, estoy entrenando vía Zoom, ya que aún sigo en Santiago del Estero. Me dio mucha alegría saber que un club quería contar con mis servicios, más allá de que la pandemia sigue bastante complicada. El llamado del técnico y los dirigentes de Talleres me generó alegría y me vino muy bien”, valoró el defensor en contacto con Info Región.

Refuerzo de experiencia

Monge disputó la última temporada en Los Andes con buena continuidad de partidos, alternando rendimientos buenos y regulares. Si bien la última etapa del elenco de Lomas de Zamora no fue la mejor, el lateral fue uno de los puntos más parejos en su esquema.

Con ese contexto, sumado a seis meses de inactividad por la pandemia, se suma el jugador a Talleres, frente a la ilusión de pelear por el ascenso. “Siempre que lo enfrenté los vi con una buena estructura, es un club en crecimiento y cuenta con muchos hinchas. Los ex compañeros me hablaron bien del club, sumado a que está Fito (Rodolfo Della Picca) que es alguien a quien conozco y sumó para tomar la decisión”, señaló Monge.

Por esa vía, en torno a la presencia de Della Picca con quien compartió momentos en Acassuso y Defensores de Belgrano, deslizó: “El entrenador y los dirigentes mostraron mucha predisposición para contratarme. Donde va siempre arma equipos para pelear, por eso tomé la decisión de incorporarme a Talleres”.

Horizonte personal

En medio de un parate extenso, sumar partidos es el primer objetivo de Monge. Por otra parte, se plantea “afianzarse en la posición” y aportar desde su lugar para los objetivos grupales del Tallarín.

En torno a ello, culminó: “Donde fui siempre tuve continuidad. Llego con muchas ganas, aunque se sabe que todos arrancamos desde cero luego de muchos meses de pandemia. Trataremos de ajustarnos lo más rápido posible para estar de la mejor manera en la primera fecha en que nos toque estar”.