Nueva polémica de Duhalde: “Mi impresión es que Alberto Fernández está grogui, como De la Rúa”

“Son tantos los problemas e impactos psíquicos que recibe un presidente que en algún momento tiene que pedir ayuda”, señaló el ex Jefe de Estado sobre el actual mandatario.

El ex presidente Eduardo Duhalde protagonizó este jueves una nueva polémica al señalar que el actual mandatario Alberto Fernández “está grogui, ya no contesta”, y por lo tanto “tiene que pedir ayuda”.

“Mi impresión es que el Presidente está ‘grogui’, ya no contesta, como estuvo De la Rúa en un momento o como estuvo Duhalde cuando gobernaba. Son tantos los problemas e impactos psíquicos que recibe un presidente que en algún momento tiene que pedir ayuda”, afirmó el ex presidente en declaraciones radiales.

Semanas atrás, Duhalde presagió un escenario golpista en la Argentina para los próximos años al expresar que “es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”. “¿Por qué va a haber elecciones?”, se preguntó, y agregó que “entre 1930 y 1983 hubo 14 presidentes militares”. “Quien ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”, sostuvo.

Este jueves, consultado sobre las nuevas restricciones dispuestas por el Banco Central sobre el dólar, aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández “no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis”. “Nada me sorprende”, señaló.

“El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios. Están sentados en el pasado”, indicó.

Y añadió: “Si uno dispersa la energía tratando de arreglar diez temas a la vez, no termina arreglando ninguno. La crisis exige otro tipo de gobernanza, de decisiones. Pero no se entienden eso, y todos están instalados en el pasado, en una zona de confort y no se dan cuenta de que los eligen para ver si podemos trabajar hacia el futuro”.